Falcao hatte während seiner erfolgreichen Karriere mit dem FC Porto (2011) und Atlético Madrid (2012) die Europa League gewonnen.

Nach einem Kreuzbandriss in Diensten der AS Monaco kurz vor der WM 2014 in Brasilien fand der Angreifer allerdings nicht mehr zu seiner Topform zurück.

Nach enttäuschenden Leihen zum englischen Rekordmeister Manchester United und FC Chelsea war der Torjäger 2019 vom Fürstentum in die Türkei gewechselt.

(SID)

