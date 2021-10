Real Madrid hat sich in der Primera Division an die Tabellenspitze gesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti setzte sich beim FC Elche mit 2:1 (1:0) durch und verdrängte damit Real Sociedad San Sebastian vom ersten Platz.

Beide Tore für die Gäste, bei denen der ehemalige Nationalspieler Toni Kroos sowie der einstige Bayern-Star David Alaba durchspielten, erzielte der Brasilianer Vinicius Junior in der 22. und 73. Minute.

Vier Minuten vor dem Abpfiff gelang den Platzherren durch Pere Milla nur noch der Anschlusstreffer.

Barça verspielt Sieg gegen Alaves

Erneut sieglos blieb indes der FC Barcelona. Nach der Trennung von Trainer Ronald Koeman kamen die Katalanen unter Interimscoach Sergi Barjuan, eigentlich Trainer der zweiten Mannschaft, über ein 1:1 (0:0) gegen Deportivo Alaves nicht hinaus.

Memphis Depay brachte Barca in der 49. Minute in Führung, 180 Sekunden später glichen die Gäste durch Luis Rioja aus. Sorgen bereitete der Abgang Sergio Agüeros. Der Argentinier lag nach einem Luftzweikampf benommen am Boden, wurde einige Minuten behandelt und dann vom Platz geführt (41.). Agüero fasste sich an die Brust und hatte offenbar Atembeschwerden, er wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Abend gab es zunächst kein Statement vom Verein.

In der Tabelle nimmt Barcelona nach diesem Remis einen enttäuschenden neunten Platz ein. Barjuan soll die Mannschaft auch am Dienstag bei Dynamo Kiew in der Champions League betreuen.

Barcelonas Wunschlösung für die Koeman-Nachfolge ist Vereins-Ikone Xavi, der 41-Jährige muss aber noch aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag beim Al-Sadd FC in Katar herausgekauft werden.

