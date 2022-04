Ob bei dem Treffen auch über einen möglichen Wechsel von Lewandowski gesprochen wurde, bleibt offen. Allerdings halten sich seit Wochen hartnäckig Gerüchte, dass die Katalanen an einer Verpflichtung des 33-Jährigen interessiert sind.

Zuletzt hatte es unter anderem geheißen, dass man bei den Barça-Bossen die Ergebnisse der Gespräche zwischen dem Torjäger und dem FC Bayern abwarten wolle.

Ad

Erst danach planen die Katalanen, Lewandowski ein offizielles Angebot vorzulegen, berichtete der Transferexperte Fabrizio Romano

Champions League Quadruple? Klopp: "Kurz vor dem Klo in die Hose ..." VOR 7 STUNDEN

Auch die Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister über eine mögliche Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags begannen nach Informationen der "Tz" am Mittwoch. Lewandowski soll sich durch das zögerliche Verhalten der Bayern in den vergangenen Monaten und den Gerüchten über ein Interesse an Erling Haaland mittlerweile einen Abschied aus München vorstellen können, berichtete zudem die "Sport Bild".

Eurosport-Einschätzung: Sollten sich der FC Bayern und Lewandowski nicht auf eine Verlängerung einigen können, rückt ein Weggang im Sommer näher. Zumal mit dem FC Barcelona offenbar ein Top-Klub ernsthaftes Intersse am zweimaligen FIFA-Weltfußballer hat. Es könnte eine der letzten Chancen für den bald 34-Jährigen sein, einen Vertrag bei einem anderen Spitzenverein zu erhalten. Bayern soll sich zudem schon im Fall eines Lewandowski-Abgangs Sollten sich der FC Bayern und Lewandowski nicht auf eine Verlängerung einigen können, rückt ein Weggang im Sommer näher. Zumal mit dem FC Barcelona offenbar ein Top-Klub ernsthaftes Intersse am zweimaligen FIFA-Weltfußballer hat. Es könnte eine der letzten Chancen für den bald 34-Jährigen sein, einen Vertrag bei einem anderen Spitzenverein zu erhalten. Bayern soll sich zudem schon im Fall eines Lewandowski-Abgangs mit Alternativen beschäftigen, darunter auch der Ex-Frankfurter Sébastien Haller

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Milan umwirbt angeblich BVB-Trio: So stehen die Chancen

Gänsehaut pur: BVB-Benefizspiel gegen Kiew voller Erfolg

Champions League Drei Dinge, die auffielen: Thiago beißt die kurze Leine ab VOR 9 STUNDEN