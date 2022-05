Die Kritik am FC Barcelona ging aber noch weiter: "1,3 Milliarden in den Miesen, ständig den Insolvenzrichter vor der Tür und dann macht ihr dem FC-Bayern-Spieler ein Angebot in X-Millionen-Höhe, da müsstet ihr (die Medien, Anm. d. Red.) mal sagen: Habt ihr (FC Barcelona, Anm. d. Red.) sie noch alle?"

Der spanische Spitzenklub bestätigte vor wenigen Tagen in Person von Trainer Xavi, dass sie den polnischen Torjäger gerne verpflichten würden.

Ad

"Er ist in unseren Plänen, eine der Optionen, eine der Möglichkeiten. Er hat gesagt, dass er gehen will", so der Barça-Coach.

Relegation Bundesliga "The Prince is back!" So schlüpfte Boateng in die Rolle des Trainers VOR 4 STUNDEN

Nach Informationen von "Sport1" legten die Katalanen ein Angebot über 32 Millionen Euro bei den Bayern vor, auf eine Antwort warten sie aber offenbar noch. Die Chancen auf einen Wechsel stehen jedoch nicht allzu gut.

Bayern-Bosse wollen Lewandowski nicht ziehen lassen

Die Bayern-Verantwortlichen um Vorstandschef Oliver Kahn und Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic bekräftigten zuletzt mehrfach , dass sie den Vertrag von Lewandowski (bis 2023) nicht vorzeitig beenden wollen. Laut Hoeneß mangele es schlicht an Alternativen. Im Poker um Erling Haaland waren die Münchener wohl nie wirklich in aussichtsreicher Position.

Lewy-Berater Pini Zahavi betonte jedoch in der "Bild" : "Für Robert ist die Sache eben ganz klar: Er möchte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Der FC Bayern hat nicht den Spieler Lewandowski verloren, sondern den Menschen Robert."

Es stehen also wohl noch einige harte Gespräche an.

Mbappé nach Verlängerung: "Immer gesagt, dass Paris mein Zuhause ist"

Premier League Cavani zeigt Mittelfinger: United-Star sorgt zum Abschied für Aufsehen VOR 6 STUNDEN