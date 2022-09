Der FC Barcelona um Torjäger Robert Lewandowski reiste als Favorit nach Sevilla, die Gastgeber hingegen wollten den miserablen Saisonstart vergessen machen. Bei den Sevillistas durfte der vom FC Bayern gewechselte Tanguy Kouassi Nianzou von Beginn an spielen.

Die Anfangsphase ging ganz klar an die Mannschaft von Julien Lopetegui. Immer wieder kamen die in Weiß spielenden Hausherren gefährlich vor das Tor von Marc-André ter Stegen. Der Barca-Keeper rettete gleich zweimal überragend in höchster Not (5. / 18.). Sevilla ließ die eigenen Chancen liegen, die Katalanen machten es auf der Gegenseite kaltschnäuziger. Ousmane Dembélé trieb den Ball nach einer starken Eroberung von Gavi zügig nach vorne, legte dann clever zu Lewandowski im Strafraum rüber. Der Pole versuchte den Heber, welchen Fernando noch auf der Linie klären konnte. Raphinha stand allerdings im Fünfmeterraum parat und nickte den Ball ins leere Tor ein (1:0, 21.)

Rund eine Viertelstunde später durfte Lewandowski dann endlich über seinen Treffer jubeln. Jules Koundé bekam im Halbfeld keinen Druck zu spüren, konnte so den genialen Diagonalball auf den polnischen Stürmer schlagen, genau zwischen die beiden Innenverteidiger. In einer fließenden Bewegung nahm der Ex-Bayern-Akteur den Ball an und legte diesen an Sevilla-Keeper Bono vorbei ins Tor (2:0, 36.).

Nach Wiederanpfiff kamen die Sevillistas nochmal mit dem alten Mut der Anfangsphase aus der Kabine. Jegliche Hoffnung wurde aber schnell von Eric García im Keim erstickt. Nach einer flach ausgeführten Ecke hatte Raphinha zu viel Platz am rechten Strafraumrand, konnte unbedrängt auf Koundé flanken. Dieser wiederum stand völlig allein am zweiten Pfosten, musste nur noch querlegen zum einschussbereiten García (3:0, 50.). Kurze Zeit später verletzte sich der Torschütze leicht und musste ausgewechselt werden (54.).

Die letzte halbe Stunde gehörte ebenfalls den Katalanen, die jetzt ohne die letzte Konsequenz im Abschluss spielten. Lewandowski (64. / 73.) und Frenkie De Jong (80.) hätten das Ergebnis noch weiter in die Höhe treiben können. Am Ende feierte der FCB einen dominanten 3:0-Auswärtssieg.

Die Stimmen zum Spiel:

Ivan Rakitić (FC Sevilla): „Wir befinden uns in einer komplizierten Situation. Wir starten mit viel Tempo in das Spiel. Wir hätten einige Tore machen können, Barcelona wusste nicht wie ihnen geschieht. Dann schießen sie das 1:0 und 2:0, dann wird es sehr schwer. Die Mannschaft hat ihr Gesicht gezeigt, wir haben heute gekämpft.“

Xavi Hernández (Trainer FC Barcelona): „Wir haben in den ersten 15 Minuten schlecht angefangen. Aber danach ist Ruhe eingekehrt, wir haben die Partie kontrolliert und hatten viele Torchancen. Der Sieg ist ein gutes Zeichen. Ich weiß wozu Spieler wie Ousmane Dembélé in der Lage sind. Ich mag wie er spielt, ich schätze seine Einstellung. Er unterstützt die anderen Spieler in der Mannschaft sehr.“

Robert Lewandowski und Raphinha machen da weiter, wo sie bei ihren alten Vereinen aufgehört haben.

Das fiel auf: Sevilla kann Substanzverlust in der Innenverteidigung nicht kompensieren

Es war klar, dass die Abgänge von Jules Koundé und Diego Carlos ein Loch in die Innenverteidigung von Sevilla reißen würden. Da auch Neuzugang Marcão weiterhin nicht einsatzfähig ist, hatten Tanguy Kouassi Nianzou und Routinier Fernando die undankbare Aufgabe gegen die Star-Offensive des FC Barcelona zu verteidigen. Nianzou und Partner Fernando gaben sich über 90 Minuten Mühe, ließen sich aber immer wieder von Robert Lewandowski, Raphinha und Ousmane Dembélé abkochen. Nur einige Glanztaten von Schlussmann Bono sowie eine teilweise leichtsinnige Chancenverwertung der Katalanen verhinderten eine noch höhere Niederlage. So dürfte es auch in der Champions League schwer werden, wenn nächste Woche Erling Haaland und Manchester City in Sevilla zu Gast sind.

Die Statistik: 5

Robert Lewandowski hat im vierten Spiel für Barcelona bereits sein fünftes Tor erzielt.

