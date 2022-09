"Ich kann nicht zu viele Details preisgeben, aber schau mal: der Verein hat seine eigenen Ideen und ich habe auch meine eigenen Ideen und manchmal widerspricht sich das", sagte de Jong in Bezug auf das Hin und Her im Sommer und ergänzte: "Aber am Ende des Tages lief alles gut."

Aufgrund finanzieller Engpässe und wiederkehrender Probleme, die vom spanischen Verband vorgeschriebene Gehaltsobergrenze einzuhalten, wollte der FC Barcelona den Mittelfeldspieler im Sommer loswerden.

Das Arbeitspapier de Jongs enthielt angeblich eine Klausel, die dem 25-Jährigen in dieser Saison ein Spitzengehalt von bis zu 30 Millionen Euro hätte einbringen können.

Der Nationalspieler der Niederlande wurde immer wieder mit Manchester United und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

De Jong akzeptiert Gehaltskürzung

Der Wechsel kam jedoch nicht zustande, obwohl mit ManUnited bereits eine Einigung über eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro getroffen worden war.

Um weiter das Trikot des FC Barcelona tragen zu dürfen, soll de Jong angeblich eine ordentliche Gehaltskürzung akzeptiert haben. Laut "AS" kassiert er nun 15 statt bis zu 30 Millionen Euro.

