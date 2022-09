Da staunte selbst der Erzrivale nicht schlecht.

"Eine Mannschaft zu sehen, die so tief verteidigt und dann so kontert, ist wunderbar. So ein Team mag ich. Der Trainer leistet großartige Arbeit", schwärmte Atlético-Coach Diego Simeone ausgerechnet nach der 1:2-Heimniederlage seiner Schützlinge im Stadtderby gegen Lokalrivale Real Madrid.