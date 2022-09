"Ich weiß, dass Barcelona die Mannschaft ist, in der die meisten Spieler den Titel gewonnen haben", so der 34-Jährige.

Grund für seinen beeindruckenden Einstand in Katalonien sei auch der herzliche Umgang der Fans mit dem zweimaligen Weltfußballer. "Ich hatte nicht erwartet, dass die Barça-Fans im Camp Nou für mich singen würden. Das gibt mir das Gefühl, schon lange in Barcelona zu sein."

Für diese Wertschätzung bedankt sich Lewandowski vor allem mit Toren. In seinem ersten Champions-League-Spiel mit Barça netzte er gleich dreimal ein und avancierte dadurch zum ersten Spieler der Geschichte, der für drei verschiedene Vereine einen Hattrick in der Königsklasse erzielte

"Es ist, als hätte ich ein neues Spielzeug", beschrieb Lewandowski seinen anhaltenden Lauf. "Schon in den ersten Tagen in Barcelona hatte ich das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein."

Lewandowski konnte "Gefühle für Bayern nicht ausblenden"

Im Hinblick auf das jüngste Wiedersehen mit seinem Ex-Klub von der Säbener Straße gab der polnische Torjäger zu, dass er seine "Gefühle nicht ganz ausblenden" konnte. "Es war mehr als ein sportliches Duell für mich, es war ein emotionales Spiel", so Lewandowski.

Gegen den FC Bayern blieb der Barça-Star letzten Endes aber ohne Treffer, seine Mannschaft musste ein 0:2 hinnehmen

Zu wenig, wenn es nach Lewandowski geht, der davon überrascht war, wie häufig er und seine Teamkollegen zum Abschluss kamen. "Das Spiel war eine Lektion für uns. Vor dem Spiel hatten wir nicht erwartet, dass wir unseren Stil durchsetzen und viele Chancen kreieren könnten", analysierte er. "Wir hätten einen Sieg oder zumindest ein Unentschieden verdient."

