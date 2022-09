Zur titellosen Saison für die Premier League hatte der Profi von Real Madrid selbst einen Beitrag geleistet. Er gewann mit seinem aktuellen Klub das Endspiel der Premier League in Paris gegen den FC Liverpool mit 1:0.

Bei aller verständlichen Kritik an der WM in Katar halte es Kroos außerdem für schwierig, einen klaren Standpunkt von den Spielern einzufordern. "Jetzt kann ich sagen: Ich bin der eine, der sagt, aufgrund der Situation dort boykottiere ich sie. Okay, was passiert? Die WM findet trotzdem statt und eine WM ist alle vier Jahre. Das heißt: Wie viele Chancen hast du als Spieler, Weltmeister zu werden? Im Idealfall vielleicht drei", so Kroos.

Er selbst werde dort aber nicht teilnehmen. Die Entscheidung, aus der Nationalelf zurückzutreten, sei richtig gewesen. "Wenn ich mein erstes Jahr nach dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft sehe, wie ich auch hinten raus in einem Champions-League-Finale noch topfit war, gibt mir das recht, diese Entscheidung damals so getroffen zu haben", machte er deutlich.

Zudem zeigte sich der Weltmeister von 2014 überzeugt, dass die abgeschmetterte Super League früher oder später doch noch kommen wird. Er ergänzte allerdings: "Ich denke, es wird eine Weile dauern, bis sie ausgetragen wird und ich werde es wahrscheinlich nicht als aktiver Spieler erleben."

