Der Argentinier hatte bis Juli Olympique Marseille trainiert. Tuchel soll laut dem Bericht hingegen auf eine größere Herausforderung warten. Vor allem der Posten als englischer Nationaltrainer reize den deutschen Coach weiterhin.

Aktuell hat diesen aber Gareth Southgate inne, nur eine katastrophale WM dürfte an der Position des Three-Lions-Coaches rütteln und die Chancen für Tuchel erhöhen.

Doch vorerst muss sich der ehemalige Chelsea-Trainer erst einmal ein neues Zuhause suchen. Denn nach der Entlassung bei den Londonern hat Tuchel angeblich noch bis Ende des Jahres Zeit, um einen neuen Job in Großbritannien zu finden.

Ansonsten droht dem 49-Jährigen die Ausweisung, heißt es in der "Sport Bild". Eine Option ist offenbar ein Umzug nach München.

Allerdings spielt bei dieser Entscheidung nicht die Aussicht auf einen Posten beim FC Bayern eine Rolle. Vielmehr besitzt Tuchel bereits seit einiger Zeit eine Wohnung in der bayerischen Landeshauptstadt. In den vergangenen Jahren wurde der Ex-BVB-Coach wiederholt mit dem Trainerjob beim deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

