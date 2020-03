Die aktuelle Tabelle der Bundesliga

Kurz vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League bei Paris St.-Germain (Mittwoch, 21:00 Uhr im Liveticker) dreht sich bei Borussia Dortmund schon viel um das am Wochenende anstehende Revierderby gegen Schalke 04 (Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker). Nicht nur, weil das Spiel im Zuge der Corona-Krise ohne Zuschauer stattfinden wird, auch die sportliche Wichtigkeit ist immens.

Geschäftsführer Watzke fordert deshalb in aller Deutlichkeit einen Sieg über den Lokalrivalen. "Es steht 1:1. Wir haben Schalke 2007 die Meisterschaft versaut, sie uns in der vergangenen Saison", sagte er und nahm damit Bezug auf die bittere Heimpleite der Borussia kurz vor Ende der vergangenen Saison, die schlussendlich im Fernduell mit dem FC Bayern den Ausschlag gab.

"In diesem Jahr dürfen wir uns unsere Ziele nicht im Derby kaputt machen lassen", meinte Watzke. Für allzu Wahrscheinlich hält er dies aber ohnehin nicht. Grund dafür sei, dass die eigene Mannschaft in der laufenden Saison gefestigter und stabiler wirke.

Watzke sieht den BVB auf anderem Level als 2019

"Letzte Saison verlief unsere Rückrunde problematisch, das ist jetzt anders. Die Mannschaft hat durch die guten Ergebnisse eine Menge Selbstvertrauen und wirkt mental gefestigter als im Vorjahr", führte der 60-Jährige aus. "Insgesamt wehren wir uns jetzt viel mehr. Das ist schon auffällig und es gefällt mir."

Zuletzt hat die Borussia in der Bundesliga vier Siege in Folge eingefahren und liegt in der Tabelle direkt hinter dem FC Bayern auf Rang zwei. Schalke hingegen hat in der Rückrunde mit Problemen zu kämpfen und steht nach schwachen Wochen auf dem sechsten Platz - ohne direkten Anschluss an die Champions-League-Plätze.

