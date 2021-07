"Ich würde mir wünschen, dass er (Kylian Mbappé, Anm. d. Red.) bei PSG bleibt, weil ich gerne mit den Besten spiele. Ich weiß nicht, was Kylian vorhat, aber er kann den Unterschied ausmachen", wird Ramos von der spanischen Zeitung "Marca" zitiert.

Doch später in Mbappés Karriere legt Ramos dem PSG-Star einen Wechsel ans Herz: "Madrid ist einer der besten Klubs der Welt. Was die Geschichte angeht, ist es der Beste. Für mich sollten die großen Spieler dorthin gehen."

Neben Mbappé freue er sich besonders in Zukunft auch gemeinsam mit Superstar Neymar in einem Team zu spielen. Zu dem Brasilianer habe er eine "tolle Beziehung".

Am Montag absolvierte Ramos sein erstes Training bei PSG. Der Spanier, der zuvor seit 2005 für Real Madrid spielte, unterschrieb in Paris einen Vertrag bis 2023. Sein Kontrakt mit dem spanischen Klub war am 30. Juni ausgelaufen, weshalb er ablösefrei zum französischen Vizemeister wechselte.

Ramos verspricht: "Werde niemals ein Tor gegen Madrid feiern"

Über seinen Transfer äußerte sich der 180-fache Nationalspieler nur knapp: "Zurückzuschauen ist immer ein Fehler, ich bin ein Abenteurer. Die Priorität war, zu einem großartigen Team zu kommen, und wie ich hier bei PSG behandelt wurde, war der Schlüssel."

Der Innenverteidiger gewann mit den Königlichen viermal die Champions League, fünfmal die spanische Meisterschaft und zweimal den nationalen Pokal und absolvierte insgesamt 671 Pflichtspiele.

Kein Wunder, dass der Abschied emotional ablief . Doch ein Versprechen gab Ramos den Real-Fans: "Ich werde niemals ein Tor gegen Madrid feiern. Vor allem sind sie meine Familie und werden immer in meinem Herzen sein. Sie verdienen diesen Respekt."

