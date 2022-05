In der französischen Liga ist dem Hauptstadtklub die Meisterschaft längst nicht mehr zu nehmen. 14 Punkte hat die Mannschaft um Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé Vorsprung auf den Zweitplatzierten Olympique Marseille. Die Nicht-Nominierung ist für Pochettino wohl die Quittung für das frühe Ausscheiden im Coupe de France und in der Champions League.

In beiden Wettbewerben war für das Team von Pochettino bereits im Achtelfinale Schluss. In der Königsklasse warf Real Madrid die Pariser nach einer Gala von Karim Benzema im Rückspiel (3:1) aus dem Turnier. Im nationalen Pokal scheiterte das Starensemble im Prinzenpark nach Elfmeterschießen am OGC Nizza.

Nizza-Coach Christophe Galtier ist dagegen genauso nominiert wie Julien Stéphan (RC Straßburg), Bruno Génésio (Rennes), Antoine Kombouaré (Stade Nantes) und Pochettinos Landsmann Jorge Sampaoli (Olympique Marseille). Galtier gewann auch die vergangenen beiden Auszeichnungen 2021 und 2019.

Der letzte PSG-Trainer, der die Ehrung als Trainer des Jahres erhielt, war Unai Emery vor vier Spielzeiten. Mit den "Trophées UNFP du football" zeichnen die Mitglieder der französischen Berufsfußballergewerkschaft in Frankreich jährlich die herausragenden Spieler, Torhüter, Trainer und Tore einer Ligue-1-Saison aus.

