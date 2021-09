Am Donnerstagabend gab es für Kylian Mbappé einen Grund zu feiern. Die Vereinigung der französischen Profifußballer "UNFP" gab das Resultat ihrer Abstimmung zum "Spieler der Monats August" in der Ligue 1 bekannt. Wahlsieger ist - einmal mehr - Kylian Mbappé.

Bereits zum sechsten Mal wird dem Stürmer von Paris Saint-Germain diese Ehre zuteil, was gleichzeitig einen neuen Rekord darstellt. Mit nun mehr sechs Auszeichnungen zum Monats-Besten in Frankreichs Eliteliga überholte Mbappé nun Zlatan Ibrahimovic, der während seiner Zeit in Paris fünf Mal auserkoren wurde. Drei Tore und zwei Assists in den ersten vier Saisonspielen im August genügten Mbappé, um sich an die Spitze zu setzen.

In der Superstar-Truppe von PSG ist Mbappé bislang die einzige Konstante in der Offensive. Während Neymar nach kleineren Verletzungen und einem entsprechend großen Trainingsrückstand erst allmählich in Form kommt und Lionel Messi noch deutliche Anpassungsschwierigkeiten in seinem neuen Team hat , liefert Mbappé - zumindest zahlenmäßig - ab. Vier Tore, drei Vorlagen in sieben Ligaspielen, dazu ein weiterer Scorerpunkt beim müden 1:1 zum Champions-League-Auftakt gegen Brügge.

Zlatan Ibrahimovic: Mbappé ist fantastisch

PSG-Trainer Mauricio Pochettino wird nicht müde zu betonen, dass es noch eine gewisse Zeit brauche, damit im Angriffsspiel der Pariser ein Rädchen ins andere greift. "Es wird noch dauern, bis wir ein besseres Verständnis füreinander entwickeln. Wir müssen uns die Zeit nehmen, um die Dinge zu entwickeln", stellte der Argentinier nach dem Brügge-Spiel fest. Für Mbappé hatte er indes ein Sonderlob übrig: "Kylian erledigt genau das, was wir von ihm erwarten. Er hängt sich rein und macht seine Tore. Ich bin sehr zufrieden mit ihm."

Auch von seinem Vorgänger des Monatspreis-Abräumer erhält Mbappé warme Worte: "Kylian ist fantastisch. Er ist jung und hat schon große Titel gewonnen. Aber er muss den Hype nutzen, um noch besser zu werden. Ich hoffe, er behält seine Gier, Tore zu erzielen und hoffe, dass er seine Liebe am Fußball nicht verliert. Dafür muss man aber auch einen kühlen Kopf bewahren, was nicht immer einfach ist", sagte Ibrahimovic.

Der Schwede spricht aus eigener Erfahrung. Er hat es dank seines begnadeten Talents und harter Arbeit sehr weit gebracht auf seinem Weg als Profifußballer. Das mit dem kühlen Kopf ist aber nicht unbedingt Bestandteil der Ibra-DNA. Ob Gegenspieler, Journalisten oder besonders kritische Fans - Ibrahimovic hat stets gerne ausgeteilt. Als er einmal von einem Reporter gefragt wurde, woher die Kratzer in seinem Gesicht stammen, antwortete er: "Die sind von deiner Frau aus letzter Nacht."

Mbappé blaffte Alba an: "Auf der Straße töte ich dich"

"Ibrakadabra" ist für seine Selbstinszenierung bekannt. Er spricht gerne von sich in der dritten Person, vergleicht sich mit Gott und behauptet immer wieder, dass nicht Messi oder Ronaldo, sondern er in Wahrheit der beste Stürmer der Welt ist.

Mit seinem sehr selbstbewussten Auftreten wandelt Ibrahimovic stets an der Grenze zur Arroganz. Bei genauerer Betrachtung gilt dies auch für Mbappé. Einen kühlen Kopf besitzt der 22-Jährige, wenn es darum geht, Gegenspieler wie bemitleidenswerte Slalomstangen aussehen zu lassen und Tore zu schießen. Mit dem Ball am Fuß ist Mbappé in der Regel schlichtweg nicht aufzuhalten. Er folgt seinem Instinkt, vertraut auf seine Fähigkeiten und kommt gar nicht erst ins Grüblen, welcher Move denn jetzt den Erfolg bringt. Er macht die Dinge intuitiv.

Doch die Scharmützel auf und neben dem Platz häufen sich bei Mbappé. Im Februar 2021 ließ er sich im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Barcelona geriet Mbappé vor dem Ausführen einer Ecke gleich mit mehreren Barca-Spielern aneinander. Gegenspieler Sergino Dest versetzte Mbappé einen ordentlichen Schubser mit den Worten: "Fass mich nicht an!".

Dests Teamkollege Jordi Alba schritt ein und stellte klar, dass sich Dest nur für ein vorangegangenes Foul entschuldigen wollte und warf Mbappé vor: "Du bist arrogant, du bist arrogant.“ Mbappé erwiderte: "Auf der Straße töte ich dich!“ Auf spanisch übrigens, damit seine Botschaft auch ja verstanden wird.

EM 2021: Stress mit Giroud und Elfmeter-Patzer

Im Vorfeld der EURO 2021 musste Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps dann energisch einschreiten, um einen Zwist zwischen den Sturmkollegen Mbappé und Olivier Giroud zu beenden. Beide hatten sich gegenseitig vorgeworfen, sich auf dem Platz bewusst zu ignorieren.

Auch während des Turniers kamen immer wieder Gerüchte in französischen Medien auf, wonach die "Diva" Mbappé bisweilen lustlos und hochnäsig durch die Gegend lief und damit den Zorn einiger seiner Mitspieler hervorrief. Als er dann im Achtelfinale gegen die Schweiz den entscheidenden Elfmeter verschoss, war er auch bei den Fans unten durch. Mbappé reagierte mit einem Social-Media-Post, in dem er sich bei allen Franzosen für seinen Fehlschuss entschuldigte.

Doch seitdem wird er von Medien und Anhängern besonders kritisch gesehen. Er steuert mit Toren dagegen, aber es sind Szenen wie jene im letzten Ligaspiel gegen Metz, die Mbappé nicht weiterhelfen. Mitte der zweiten Halbzeit lag ein Metz-Spieler verletzt am Boden und anstatt den Ball ins Seitenaus zu spielen, versuchte Mbappé einen Kunstschuss aus 25 Metern Torentfernung. Er hatte erkannt, dass Metz-Torhüter Alexandre Oukidja zu weit vor seinem Kasten stand und zirkelte den Ball aufs Tor. Oukidja konnte das Gegentor mit einem spektakulären Aktion gerade noch verhindern.

Metz-Trainer wirft Mbappé schlechtes Benehmen vor

Nach dem späten Siegtor von Achraf Hakimi (90.+5) rannte Mbappé auf Oukidja zu und gab den Keeper offenbar ein paar provozierende Worte mit, woraufhin Oukidja Mbappé aufgeregt hinterhersprintete. Er crashte die Jubeltraube der PSG-Stars und wollte Mbappé zur Rede stellen. Der wurde von seinen Mitspielern verteidigt und schließlich stieß Neymar den aufmüpfigen Metz-Torhüter zu Boden.

Metz-Trainer Frederic Antonetti konnte sich auch lange nach Spielende nicht beruhigen. "Mbappé ist so ein herausragender Spieler. Aber er sollte sich besser benehmen, wenn er geliebt werden will", sagte der Coach.

Die "Wahl zum Spieler des Monats" hat gezeigt, dass Kylian Mbappé aufgrund seiner Leistungen noch über genügend Kredit bei seinen Profikollegen verfügt. Aber der Grat ist schmal und divenhaftes Verhalten auf Dauer nicht förderlich, wenn man Anerkennung und Zuneigung schätzt. Genau das tut auch Mbappé. "Mir macht es große Freude, wenn ich meine Mitspieler und die Fans glücklich machen kann. Und ich brauche die Fans auch, um Top-Leistung zu bringen", sagte er einmal.

Wenn er das beherzigt, sind in dieser Saison noch jede Menge weitere "Spieler des Monats"-Auszeichnungen in Frankreich drin.

