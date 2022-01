Der sechsmalige Weltfußballer war während seines Weihnachtsurlaubs in seiner Heimat positiv getestet worden und musste sich dort in Quarantäne begeben. Im Anschluss an einen negativen Test kehrte er aber am 5. Januar zurück nach Paris. Bislang verpasste er zwei Spiele.

(SID)

