Mbappé spiele bereits seit fünf Jahren in Paris. "Das muss Messi respektieren", stellte der zweimalige Champions-League-Sieger klar.

Nach Meinung von Anelka, der selbst in der Jugend von PSG und später auch bei den Profis spielte, gibt es aktuell "keinen Besseren auf der Welt". Deshalb erwartet der 42-Jährige auch, dass PSG alles unternehmen wird, um Mbappé in Paris zu halten.

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft noch bis kommenden Sommer. Schon seit längerem wird vor allem über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid spekuliert.

Champions League Nagelsmann: Das ist Bayerns Plan mit Coman VOR 3 STUNDEN

Angebote zur Vertragsverlängerung von Paris schlug der Franzose bislang schon mehrfach aus. Auch Anelka glaubt, dass Mbappé PSG bald verlassen wird.

Kylian Mbappé möchte Ballon d'Or gewinnen

"Er möchte etwas anderes erleben. Das ist verständlich. Er träumt vom Ballon d'Or. Wie kann er diesen gewinnen, wenn er vom UEFA-Koeffizienten her nur in der sechstbesten Liga spielt?", so der ehemalige PSG-Stürmer: "Wenn Kylian in den letzten drei Jahren in England oder Spanien gespielt hätte, dann hätte er den Ballon d'Or schon gewonnen."

Zuletzt hatte bereits der Zoff zwischen Mbappé und Neymar für reichlich Wirbel bei PSG gesorgt. Die Vereinsbosse wollten in Krisengesprächen den Zwist aus der Welt räumen , berichteten französische Medien.

Das könnte Dich auch interessieren: Hakimi von Superstar Messi überrascht - Kehrer schwärmt

So reagiert PSG-Coach Pochettino auf den Zoff der Superstars

Bundesliga BVB sucht Haaland-Nachfolger: Lukaku 2.0 und United-Star im Visier VOR 5 STUNDEN