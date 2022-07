Des Weiteren seien auch Rafinha, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Layvin Kurzawa vom Training mit der A-Mannschaft des französischen Hauptstadtklubs ausgeschlossen.

Zumindest Kehrer wird bereits mit einem neuen Klub in Verbindung gebracht. Wie die spanische Zeitung "Relevo" berichtet, wolle ihn der FC Sevilla als Ersatz für den zum FC Barcelona gewechselten Jules Koundé verpflichten.

Anders sieht es bei Draxler aus, für den die Situation besonders bitter sei. Erst vergangenes Jahr hatte er seinen Vertrag an der Seine bis 2024 verlängert.

Die Bildung mehrerer Trainingsgruppen während der Transferperiode sei laut "L’Équipe" in Frankreich gestattet. Der 28-Jährige könne also frühestens am 1. September wieder mit der A-Mannschaft trainieren, falls der Verein bei seinem Kurs bleibt.

