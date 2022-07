Bislang seien die Königlichen aber noch nicht beim FC Chelsea vorstellig geworden. Vielmehr wolle man in Madrid den UEFA Supercup gegen Eintracht Frankfurt (10. August, ab 21:00 Uhr im Eurosport-Liveticker) abwarten und die Personalien Marco Asensio, Mayoral und Mariano klären.

Sollten sich das Trio aus Madrid verabschieden, dürfte Real erneut seine Fühler auf dem Transfermarkt ausstrecken. Neben Werner werden jedoch auch Namen wie Edinson Cavani (vereinslos) und Edin Dzeko (Inter, Vertrag bis 2023) gehandelt.

Doch nicht nur Real zeigt Interesse am 26-Jährigen. Offenbar bemühen sich auch Juventus und Newcastle United um die Dienste des Champions-League-Siegers von 2021. Laut "Corriere dello Sport" befindet sich Werner sogar bereits in Verhandlungen mit Juve . In der Bundesliga wird indes über eine mögliche Rückkehr zu RB Leipzig spekuliert.