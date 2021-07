1.Minute: Los geht´s!

Es geht los im Kybunpark in St.Gallen. Erling Haaland führt den Anstoß für die Borussia aus.

Personeller Wechsel beim BVB

Kurz vor dem Anpfiff musste Giovanni Reyna das Aufwärmen abbrechen und wird demnach auch nicht in der Startelf der Borussen stehen. Dafür rückt der junge Göktan Gürpürz nach.

Letzter Test mit dünnem Kader

Der BVB musste während der Europameisterschaft elf Spieler abstellen und wartet derzeit darauf, dass der Großteil aus ihrem Urlaub zurückkehrt. Während Gregor Kobel, der zu der Schweiz nachgereist ist, auf seinen Urlaub verzichtet hat und schon voll im Saft bei den Borussen steht, werden zum Beispiel die deutschen EM-Fahrer mit Emre Can und Mats Hummels in der kommenden Woche erwartet. Auch die drei Belgier mit Hazard, Meunier und Witsel sollen gegen Ende der nächsten Woche dazustoßen, wobei Raphael Guerreiro schon in den nächsten Tagen erwartet wird. Damit sollte dies heute der letzte Test für Marco Rose sein, wo er nur auf einen Teil seines Kaders zurückgreifen kann.

Die Aufstellungen

Beim BVB startet Neu-Torhüter Gregor Kobel im Kasten, Abwehr-Talent Antonios Papadopoulos darf von Beginn an ran - an vorderster Front steht Superstar Erling Haaland in der Startelf.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund: Kobel – Passlack, Maloney, Papadopoulos, Schulz – Dahoud, Brandt – Reyna, Reus, Knauff – Haaland

Die Spanier hingegen können, im Gegensatz zum BVB, fast auf ihren vollen Kader zurückgreifen, weil Bilbao lediglich einen EM-Fahrer mit Unai Simon abgestellt hat, der aktuell auch in Japan bei Olympia dabei ist. Damit fehlt den Los Leones nur ihr Stammtorhüter.

Die Aufstellung von Athletic Bilbao: Ezkieta - Lekue, Nunez, Yeray, Capa - Dani Garcia, Zarraga, Sancet - Morcillo, I.Williams, N.Williams

Herzlich willkommen im Liveticker

Ab 18:00 Uhr meldet sich Florian Luber vom Testspiel des BVB gegen Athletic Bilbao. Pünktlich zum Anstoß könnt Ihr hier bei Eurosport.de im Liveticker das Geschehen verfolgen.

