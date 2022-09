"Grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe des Verbandes, etwas über die Vereinswahl der Nationalspieler zu sagen, aber wir befinden uns jetzt in einer außergewöhnlichen Situation", heißt es in einem Statement der Verbandspräsidentin Lisa Klaveness.

"Stale und ich sind uns einig, dass Normann Norwegen nicht vertreten kann, wenn er jetzt für einen neuen russischen Klub spielt."

Ad

Normann steht noch bei FK Rostow in Russland unter Vertrag, in der vergangenen Saison spielte der Norweger als Leihspieler mit Norwich City in der Premier League.

Ligue 1 Zug statt Flugzeug? Mbappé und Galtier lachen Umweltfrage weg VOR 4 MINUTEN

Der 26-Jährige kommt bislang auf zwölf Einsätze für die Nationalmannschaft.

(SID)

Mbappé reagiert auf Hexen-Gerücht: "Pogba hat mich angerufen"

Champions League Größtes Spiel der Vereinshistorie: "Wollen Verein würdig vertreten" VOR 14 MINUTEN