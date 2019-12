Als Trent Alexander-Arnold in der 78. Spielminute gegen Leicester seinen Sprint über den halben Platz anzog, konnte ihn niemand mehr aufhalten.

Der Rechtsverteidiger stürmte bei einem Liverpool-Angriff mit nach vorne, bekam den Ball von Sadio Mané aufgelegt und schloss eiskalt ab. Das 4:0 für die "Reds" war mehr als nur die Vorentscheidung in diesem Premier-League-Duell. Es war ein Ausdruck der absoluten Dominanz.

Der Tabellenzweite Leicester gab in der gesamten Partie keinen einzigen Torschuss ab, war defensiv völlig überfordert mit dem Liverpooler Pressing und konnte sich bei Torhüter Kasper Schmeichel bedanken, dass man nur vier Gegentore schlucken musste. Matchwinner Alexander-Arnold meinte nach der Partie:

" Es war vielleicht sogar unsere beste Saisonleistung. "

FC Liverpool dominiert Premier League

Eine weitere überragende Leistung, in einer Saison der Superlative, die Liverpool bislang spielt. 18 Liga-Partien, 17 Siege, 52 Punkte. 13 Punkte Vorsprung auf Rang zwei - bei einem Spiel weniger.

Noch nie war der Abstand in der Premier-League-Geschichte zu diesem Zeitpunkt zwischen Rang eins und zwei größer. Doch von Gratulationen zu einem möglichen Titelgewinn in der Liga möchte Jürgen Klopp im Dezember noch nichts hören:

" Noch nie zuvor in der Geschichte des britischen Fußballs hatte eine Mannschaft einen größeren Vorsprung und verlor diesen Vorsprung. Das klingt in meinen Ohren negativ. Warum sollten wir also über so etwas nachdenken? "

Video - Klopp: "Klingt nicht so, als ob etwas entschieden wäre" 01:04

Das Fußball-Jahr 2019 ist aber das Liverpool-Jahr schlechthin. Champions-League-Sieg, Klub-WM-Titel, dazu gingen die "Reds" in 57 Pflichtspielen nur sechsmal als Verlierer vom Feld.

Darunter die Niederlagen nach Elfmeterschießen (5:6) im Community Shield 2019, dem englischen Supercup, gegen Manchester City sowie im FA-Cup-Viertelfinale gegen Aston Villa (0:5), als der LFC aufgrund terminlicher Überschneidungen mit der Klub-WM in Doha eine U23 ins Rennen schickte.

Auf dem Gipfel angekommen: Der LFC holt sich 2019 den Champions-League-TitelGetty Images

FC Liverpool mit schlechtem Start 2019

Dabei begann das Jahr 2019 denkbar schlecht. Das Klopp-Team verlor am 3. Januar den Liga-Gipfel bei Manchester City (1:2). Es sollte die bislang letzte Niederlage in der Liga sein - 358 Tage (!) ist das nun her.

Trotzdem verspielte der Champions-League-Sieger 2019 den damaligen Sieben-Punkte-Vorsprung auf die Citizens und wurde am Ende nur Vizemeister. Am 7. Januar folgte schließlich das FA-Cup-Aus in Runde drei bei den Wolverhampton Wanderers (1:2). Gegen die "Wolves" beschließen die "Reds" am Sonntag (17:30 Uhr im Livescoring bei Eurosport.de) auch ihr Fußball-Jahr.

Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk zog bereits vor dem Spiel ein Fazit:

" Das Jahr 2019 war ein herausragendes für den Verein. "

Der Niederländer fügte hinzu: "Aber wir sollten uns damit nicht zufriedengeben. Wir sollten weitermachen, nach mehr streben und mehr Pokale gewinnen wollen." Die Samen dafür hat Liverpool bereits gesät, 2020 soll die Ernte folgen.

FC Liverpool auf Titel- und Rekord-Jagd

Die Premier-League-Krone steht dabei ganz oben auf der Liste. Seit 1990 waren die Fans an der Merseyside auf einen nationalen Meistertitel. Bei dem großen Vorsprung können sich die "Reds" nur noch selbst schlagen.

Realistisch ist überdies der Angriff auf den Premier-League-Punkterekord. Diesen stellte Pep Guardiolas Manchester City in der Spielzeit 2017/18 auf, als die "Skyblues" exakt 100 Zähler holten. Liverpool könnte zur Halbzeit mit einem Sieg über Wolverhampton auf 55 Punkte kommen - ist also auf dem besten Weg den Rekord zu übertreffen.

Zudem ist der amtierende Champions-League-Sieger auch in der Königsklasse noch im Rennen und im Achtelfinale gegen Atlético Madrid klarer Favorit. Eine Titelverteidigung ist der Truppe von der Anfield Road durchaus zuzutrauen.

Applaus für ein dominantes Fußball-Jahr 2019: Liverpool-Trainer Jürgen KloppGetty Images

Jürgen Klopp bleibt trotz Dominanz vorsichtig

Die "Mentalitätsmonster", wie Jürgen Klopp seine Spieler immer wieder nennt, werden auch 2020 das Maß aller Dinge sein. Der Coach aber mahnt auch:

" Nichts ist entschieden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch die zukünftigen Prüfungen bestehen. "

Uli Hoeneß würde bei der gezeigten Dominanz mit Blick auf die Liga-Tabelle in England wohl das berühmte Fernglas herausholen. Doch 2020 stehen für den LFC viele englische Wochen auf dem Programm, in denen diese Dominanz bestätigt werden muss.

"Wir werden weiter hart dafür kämpfen, dass es so bleibt. Außerdem haben wir noch nicht mal die Hälfte der Saison gespielt", bleibt auch Alexander-Arnold vorsichtig. Klar ist aber auch: der Champions-League-Erfolg und der Klub-WM-Titel 2019 sollen nur der Anfang gewesen sein...

Das könnte Dich auch interessieren: "Klopps Liverpool erobert die Welt": Pressestimmen zum WM-Triumph