29 Spiele, 27 Siege, ein Remis und nur eine Niederlage. Noch zwei Siege fehlen, dann ist die erste Meisterschaft seit 1990 unter Dach und Fach und Jürgen Klopp endgültig eine Vereins-Ikone.

Der FC Liverpool spielt eine Saison zum Verlieben. Und für die Geschichtsbücher ist sie auch.

Doch seit einigen Wochen verliert die Spielzeit der Klopp-Auswahl zunehmend an Glanz. Zunächst schied man auch aus dem zweiten nationalen Pokalwettbewerb aus, dem FA Cup - dann setzte es in Watford die erste Saisonniederlage in der Liga.

Das hatte zur Folge, dass es mit dem, zum Greifen nahen, All-Time-Rekord von 49 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge nichts wurde. Wenig später schied der Titelverteidiger gegen Atlético Madrid auch aus der Champions League aus.

Und schließlich brach zu allem Überfluss der Coronavirus über die Premier League herein.

Der komplette Ligabetrieb auf der Insel wird bis mindestens 3. April ausgesetzt, gut möglich, dass die verordnete Pause deutlich länger dauern wird.

Liverpool: Mit Party ist es jetzt erstmal vorbei

"In den vergangenen zweieinhalb Jahren folgte hier Party auf Party auf Party. Aber das ist jetzt erstmal vorbei", sagte Klopp und meinte eigentlich das Aus in der Champions League.

Ob er dabei schon ahnte, dass er auch im Großen und Ganzen den Nagel auf den Kopf treffen sollte? Denn: Bei aller Nachvollziehbarkeit der Entscheidung zur Aussetzung der Fußballliga - und diese ist vollkommen unstrittig - liegt nun ein Schatten auf dieser so außergewöhnlichen Spielzeit.

Statt über die beeindruckende Leistung, die mehr als dominante Spielweise und die Deklassierung aller Konkurrenten wird in der Retrospektive diese Spielzeit eben immer die "Corona-Saison" sein.

Es wird die Saison sein, die unterbrochen wurde. Vielleicht für sehr lange Zeit. Vielleicht wird sie auch ganz abgebrochen. Vielleicht wird es nur noch Geisterspiele geben, irgendwann. Vielleicht wird dann die lang ersehnte Meisterschaft in einem leeren Stadion errungen und "gefeiert".

Niemand weiß das zum jetzigen Zeitpunkt.

Klopp wendet sich an die Fans

Vielleicht aber auch ist all das dann gar nicht mehr so wichtig. Und sollte es dennoch so kommen, wird es Jürgen Klopp in seiner Ansprache an das Team vor der neuen Saison als Motivation nutzen.

Es geht eben doch immer noch eine Spur besser. Und damit war ja nun wirklich nicht zu rechnen, nachdem der LFC die Vorsaison als Tabellenzweiter mit bärenstarken 97 Punkten abschoss.

Klopp jedenfalls richtete den Blick bereits auf andere Dinge. In einem offenen Brief an die Fans des FC Liverpool schrieb er:

" Ich habe schon oft gesagt, dass der Fußball die wichtigste aller unwichtigen Dinge ist. Heute aber sind Fußballspiele überhaupt nicht wichtig. Passt auf Euch und andere auf! "

