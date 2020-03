Der FC Liverpool unterlag an der heimischen Anfield Road Atlético Madrid nach Verlängerung mit 2:3 (1:0) und ist bereits im Achtelfinale in der Champions League ausgeschieden. Da Alisson, Liverpools Nummer eins, verletzungsbedingt ausfiel, stand für ihn Adrián im Tor. Der Ersatzkeeper machte seine Aufgabe in der regulären Spielzeit gut, so führten die Reds nach 90 Minuten mit 1:0. In der Verlängerung ging das Team von Jürgen Klopp durch einen Treffer von Firmino (94.) mit 2:0 in Führung.

Doch nach einem Fehlpass des Reds-Keepers Adrián traf Marcos Llorente (97.) für Atlético zum Anschlusstreffer - der Anfang vom Ende für Liverpool.

Im Netz wird Adrián nun für seinen Fehler angefeindet und mit Kommentaren wie "Wir wollen dich nie wieder sehen", "Hoffentlich spielt er nie wieder für Liverpool" oder "Zerreiße deinen Vertrag" beschimpft. Ein User bezeichnete ihn auch als "eine Schande für Liverpool".

Jürgen Klopp stellt sich hinter Adrián

Noch schlimmer: Andere Fans wünschten dem Keeper sogar leichtfertig den Tod.

Doch Klopp stellt sich hinter seinen Schlussmann und ist der Meinung, dass der Fehler von Adrián nicht der einzige Grund fürs Ausscheiden war. Er sagte nach dem Spiel:

" Wir werden ihm keine Sekunde lang die Schuld geben. Es wäre wirklich schön, wenn alle respektvoll bleiben würden. "

Der Coach fügte an: "Er hat den Fehler nicht mit Absicht bemacht. Er hat uns bereits in so vielen Momenten gerettet. Seit er hier ist, hat er gute Leistungen gezeigt." So hatte Adrían im Sommer für den Liverpooler Sieg über den FC Chelsea im UEFA-Supercup gesorgt (5:4 im Elfmeterschießen).

Klopp spricht über entscheidende Fehler

Klopp argumentierte, man verliere ein Spiel immer wegen verschiedener Gründe.

Nach der Partie sprach er über die entscheidenden Fehler: "Unser größter Fehler war es, dass wir das zweite Tor fünf Minuten zu spät geschossen haben, also erst in der Verlängerung. Und dann passiert, was passiert: Adrián spielt den Ball so hinten raus und wir müssen jetzt gar nicht rumdiskutieren, das weiß er natürlich auch. Er hat dann eine falsche Position und steht relativ weit weg, als der Ball ins Tor einschlägt. Aber so ist das. Wenn man Spiele verliert, verliert man die meisten aus einem guten Grund: Man macht Fehler. Und dieses Tor hat richtig reingehauen."

Der 52-Jährige ist der Meinung, dass Adrián seinen Fehler verarbeiten wird und verspricht dem Keeper Rückhalt:

" Wie es im Leben nun mal ist, besonders wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird man von den Leuten beurteilt. Aber er ist ein erwachsener Mann, und er wird sich damit befassen. Wir werden ihm dabei helfen, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass er das braucht. "

