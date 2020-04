Es ist gerade einmal wenige Wochen her, dass Jürgen Klopp mit einem emotionalen Statement an den Solidargedanken in der Gesellschaft appellierte.

"In erster Linie müssen wir alle alles tun, um uns gegenseitig zu schützen", äußerte sich der Liverpool-Coach auf der Klub-Homepage und betonte:

" Das sollte die ganze Zeit im Leben der Fall sein, aber momentan denke ich, dass es wichtiger denn je ist. "

In der Tat schienen die Worte der Galionsfigur nicht nur leere Hülsen zu sein. Der FC Liverpool agierte in der Coronakrise vorbildlich und engagierte sich dabei in vielen sozialen Bereichen.

Egal, ob es Klopp selbst war, der sich persönlich bei den Corona-Helfern bedankte oder Stürmerstar Sadio Mané, der eine beachtliche Summe an seine senegalesische Heimat spendete, der LFC gab in diesen schwierigen Zeiten ein rundum gutes Bild ab.

Liverpool schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub

Umso überraschender kam die jüngste Nachricht, dass der englische Traditionsverein einige Angestellte in Kurzarbeit bzw. Zwangsurlaub schickte. Was erst mal wie ein normaler Vorgang aussah, artete schnell in einen regelrechten Proteststurm aus. Dem FC Liverpool und Klopp schlugen plötzlich hohe Wellen der Verachtung entgegen.

Während der ehemalige Liverpool-Profi Dietmar Hamann betonte, dass dies der "Moral und den Werten des Klubs widerspreche", ließ Klublegende Jamie Carragher kein gutes Haar an Klopp und Co.:

" Jürgen Klopp hat zu Beginn dieser Pandemie Mitgefühl mit allen gezeigt (...), jetzt ist all dieser Respekt und das Wohlwollen verloren. "

Die Ursache der allgemeinen Entrüstung ist das sogenannte "Furlough"-Programm der britischen Regierung, das Arbeitnehmern während der Coronakrise im Falle von Kurzarbeit bzw. Zwangsurlaub 80 Prozent ihres Gehalts bis zu einer Höhe von 2.500 Pfund (2.824 Euro) im Monat garantieren soll.

Reds mit moralisch fragwürdiger Entscheidung

Dass ausgerechnet der FC Liverpool, der unter der Leitung der milliardenschweren Fenway Sports Group erst im Februar einen Gewinn von rund 50 Millionen Euro verkündet hatte, nun die für kleinere Unternehmen ausgerichteten Regierungshilfen in Anspruch nimmt, erregte die Gemüter.

Fußball-Experte Alex Netherton von Eurosport in London nahm den Premier-League-Spitzenreiter hingegen in Schutz und machte stattdessen die Regierung für die Zweckentfremdung verantwortlich:

" Liverpool befindet sich derzeit in der stärksten finanziellen Lage, in der sie jemals waren. Der Zweck eines Unternehmens besteht jedoch in erster Linie darin, seine Aktionäre zu bedienen. Wenn also von der Regierung kostenloses Geld angeboten wird, gibt es wenige Gründe, es nicht anzunehmen. Wenn die Regierung dies nicht gewollt hätte, hätte sie diesbezüglich Gesetze erlassen müssen. "

Nichtsdestotrotz bleibt das Vorgehen der Red fragwürdig und nicht wenige Fans fühlen sich aufgrund des Vereinsmottos "You'll never walk alone" arg getäuscht.

Manchester City verzichtet auf Steuergelder

Die Frage ist nun, ob es dem selbst ernannten Arbeiterverein gelingt, sein Gesicht trotz des moralischen Eigentors zu wahren. "Sie könnten das Geld im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen oder der Regierung und den lokalen Behörden Hilfe leisten", schlug Netherton weiter vor:

" In erster Linie sind sie eine globale Marke und ein Unternehmen. Selbst ihr Mythos wird daran nichts ändern. Grundsätzlich gibt es wenig, was sie aktuell tun könnten, um es an dieser Stelle wieder in Ordnung zu bringen. "

Im Gegensatz zum amtierenden Champions-League-Sieger und vier weiteren Ligakonkurrenten (Tottenham Hotspur, Newcastle United, Norwich City und AFC Bournemouth) verkündete Manchester City, auf die bereitgestellten Gelder zu verzichten, obwohl der Weg auf ein ähnliches Vorhaben nun geebnet wäre.

Premier League: Etliche Klubs in finanziellen Nöten

"Liverpool hat mit der Aktion anderen Vereinen Deckung gegeben, um dasselbe zu tun. Jedoch ist es für die Ligakonkurrenten nun ein Leichtes, ihre vorgelebten Tugenden zu unterstreichen, indem sie einen anderen Weg wie die Reds einschlagen", betonte Experte Netherton.

Nicht jeder Verein in der Premier League ist aber mit einem finanziellen Polster gesegnet wie Liverpool oder City, was es umso schwerer macht, auf das Hilfsprogramm zu verzichten. "Einige Vereine wie der FC Burnley befinden sich derzeit in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten, während beispielsweise Manchester United enorm wohlhabend ist. Es ist daher keine leichte Entscheidung", so Netherton.

Eine offizielle Stellungnahme des FC Liverpool steht nach wie vor aus. Wie "The Athletic" berichtet, haben die Verantwortlichen jene kontroverse Entscheidung getroffen, da viele Mitarbeiter lediglich spieltagsbezogene Aufgaben hätten und diese aufgrund der Spielpause nun wegfallen würden. Darüber hinaus würde der Klub bei einem dreimonatigem Shutdown alle vier Wochen zwischen 80.000 und 90.000 Euro einsparen - doch zu welchem Preis?

Fest steht, dass eine einfache Botschaft in diesem Fall nicht reichen wird, um die Dinge in der Öffentlichkeit wieder geradezurücken.

