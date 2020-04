"Drei sind eine Familie" war in der vergangenen Woche auf dem Instagram-Kanal von Mario Götze unter einem Foto, auf dem er den Babybauch von Ehefrau Ann-Kathrin küsst, zu lesen. Die Botschaft dahinter ist offensichtlich: Das Paar erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind.

Eine neue Aufgabe für den 27-Jährigen, die zwangsläufig mehr Verantwortung mit sich bringt. Verantwortung, die Götze bei Borussia Dortmund in der jüngeren Vergangenheit kaum mehr inne hatte.

Götzes Tage beim BVB sind gezählt

Der Weltmeister von 2014 spielt seit geraumer Zeit nur noch die zweite Geige im Offensivorchester von BVB-Trainer Lucien Favre. In 25 Bundesligapartien stand er gerade einmal fünf Mal in der Startelf. Seit der Ankunft von Shootingstar Erling Haaland im Januar spielte er gar nur 14 Minuten. Seine Zeit bei den Schwarz-Gelben neigt sich unweigerlich dem Ende zu.

Mario Götze - Borussia DortmundGetty Images

Götzes Vertrag endet am 30. Juni, Gespräche über eine mögliche Verlängerung blieben bislang erfolglos. Eine Ausdehnung des auslaufenden Kontrakts scheint sowohl aufgrund der fehlenden sportlichen Perspektive als auch wegen den angeblich überzogenen Gehaltsforderungen von Götze (rund zehn Millionen Euro) so gut wie ausgeschlossen.

Doch wie geht es dann im Sommer weiter?

Matthäus: "Götze muss kleinere Brötchen backen"

Der Anspruch des Offensivallrounders dürfte sein, noch einmal bei einem europäischen Topklub Fuß zu fassen - für nicht viel weniger Gehalt als aktuell beim BVB. "Sky-Experte" Lotthar Matthäus empfahl ihm dagegen, auf der Karriereleiter einen Schritt zurückzugehen:

" Ich gehe davon aus, dass die Spitzenvereine nicht auf Mario Götze warten. Ich glaube, er muss kleine Brötchen backen - sowohl vom Verein als auch vom Gehalt. "

Mario Götze - Borussia DortmundGetty Images

Ähnlich wie Matthäus sieht auch der ehemalige Dortmunder Michael Rummenigge lediglich zweitklassige Alternativen auf dem Transfermarkt. Seiner Meinung nach habe Götze nur noch Aussichten auf "Vereine der Kategorie B", wie er dem "Sportbuzzer" kürzlich verriet:

" Ich denke da an Klubs der Größenordnung Everton, West Ham oder italienische Mittelklasse-Vereine. In der Bundesliga könnte er zu Borussia Mönchengladbach passen oder nach Leverkusen. "

Götze: Wechsel in die Serie A der logische Schritt?

Während es von Bayer Leverkusen eine vorzeitige Absage hagelte ("Er ist kein Thema"), bringen sich die von Rummenigge titulierten "Mittelklasse-Vereine" aus der Serie A - die streng genommen gar keine sind - bereits in Stellung.

Als mögliche Anlaufstellen werden Inter Mailand und die AS Rom, beides Kandidaten für das internationale Geschäft in der kommenden Saison, gehandelt. Götze selbst soll trotz drohender Gehaltseinbußen von einem Engagement in der italienischen Eliteliga nicht abgeneigt sein.

Mario Götze von Borussia DortmundGetty Images

"Ich kann mir gut vorstellen, dass er in die Serie A passen würde", betonte auch Lazio Roms Sportdirektor Igli Tare jüngst bei "Sport1", der den ehemaligen Münchener als "Spieler und Person schätzt".

Genau jene Nestwärme brauche der 27-Jährige nach Einschätzung von Matthäus, um bei einem neuen Verein an die Leistungen vergangener Tage anknüpfen zu können:

" Ich wünsche ihm, dass er wieder zurückkommt. Aber dazu braucht er Vertrauen eines Vereins, Vertrauen eines Trainers und Vertrauen in sich selbst. Wenn er das hinbekommt, kann er auch wieder angreifen. "

Wäre ein ablösefreier Wechsel in die Serie A damit nicht der logische nächste Schritt für Götze?

Rummenigge über Götze: "Er sollte diesen ganzen Mist lassen"

"Mario muss jetzt kapieren, dass es an ihm selbst liegt, seine Karriere zu retten und zu einem versöhnlichen Ende zu bringen", mahnte Rummenigge. Der Ex-BVB-Stürmer legte dem Rio-Helden zudem nahe, auf dem Platz wieder "mehr Regisseur zu sein" und sich mehr auf seine sportliche Karriere zu konzentrieren:

" Er sollte diesen ganzen Mist in den sozialen Netzwerken lassen und sich allein auf den Sport konzentrieren. Wenn ich ihn manchmal bei Instagram sehe, frage ich mich, ob das noch ein Fußballer ist oder eher ein Show-Talent. "

Dabei hatte Götze in der vergangenen Woche mit der bevorstehenden Geburt seines Kindes allen Grund dazu, sein Privatleben nach außen zu tragen.

In welcher Stadt er den erwarteten Nachwuchs in naher Zukunft großziehen wird, ist allerdings noch offen.

