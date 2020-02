Damit sammelten die Spurs wichtige Punkte im Kampf um die Top Vier in der Premier League. Für die ersten beiden Tore des Tages sorgte Spurs-Innenverteidiger Toby Alderweireld. Erst brachte der Belgier den Außenseiter per Eigentor in Führung (9.), wenig später machte er seinen Fehler wieder gut (27.). Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Son per Nachschuss nach einem Foulelfmeter zu (45.+2), nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Björn Engels (53.) traf der Südkoreaner wenige Sekunden vor Schluss zum viel umjubelten Sieg.

Am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Eurosport-Liveticker) empfangen die Spurs die Mannschaft von Trainer Jürgen Nagelsmann in der Königsklasse.

Der ehemalige Nationalspieler Mesut Özil erzielte für den FC Arsenal beim 4:0 (0:0) gegen Newcastle United seinen ersten Saisontreffer. Der 31-Jährige traf in der 90. Minute zum 3:0, außerdem waren der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (54.), Nicolas Pepe (57.) und Alexandre Lacazette (90.+5) für die Gunners erfolgreich, die ihre Unentschieden-Serie von vier Partien beendeten.

(SID)