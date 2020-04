Rick Parry, der damalige Geschäftsführer der Reds und somit zuständig für Transfers, sowie die Mourinho-Seite seien sich einig gewesen, meinte der Ex-Berater weiter. Dann habe sich die Unterschrift allerdings hinausgezögert:

" Sie baten uns, 15 Tage zu warten, da Houllier immer noch der Manager der Reds war. "

In dieser Zeit erhielt Mourinho ein besseres Angebot von Ligakonkurrent FC Chelsea. Zu einem ersten Treffen mit Chelsea-Eigentümer Roman Abramovich kam es offenbar vor dem Champions-League-Halbfinalspiel gegen Deportivo La Coruña Anfang Mai.

Mourinho entscheidet sich für Chelsea

Nachdem Mourinho mit dem FC Porto die Champions League kurze Zeit darauf gewonnen hatte, gab es ein weiteres Treffen auf der Yacht des russischen Milliardärs in Monaco, berichtet Baidek in dem Buch, das vom französischen Journalisten Nicolas Vilas geschrieben wurde.

Schließlich unterzeichnete Mourinho in London einen Vertrag und gewann während seiner ersten Anstellung bei den Blues innerhalb von drei Jahren zwei Meistertitel, zudem triumphierte er zwei Mal im englischen Pokal sowie ein Mal im Ligapokal.

2013 kam der selbsternannte "The Special One" noch einmal zu Chelsea zurück und holte bis zum Abschied 2015 unter anderem eine weitere Meisterschaft in der Premier League. Seit November 2019 trainiert Mourinho Stadtrivale Tottenham Hotspur.

Bei Liverpool übernahm 2004 hingegen Rafael Benítez und gewann mit den Reds unter anderem 2005 auf Anhieb die Champions League.

