Lionel Messi of FC Barcelona and Josep Guardiola

Dass Lionel Messi beim FC Barcelona angeblich nicht mehr vollends glücklich ist, hat offenbar mehrere Vereine auf den Plan gerufen. Allen voran Manchester City mit Messis Ex-Coach Pep Guardiola soll nun die Möglichkeit prüfen, den Argentinier nach England zu holen. Das berichtet das US-Onlineportal "ESPN". Ein Transfer käme dabei nur in Frage, wenn das Financial Fairplay nicht verletzt wird.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Seit 2005 spielt Lionel Messi bei den Barça-Profis, bestritt seither 731 Spiele für die Katalanen. Spätestens seit dem blamablen 2:8 gegen den FC Bayern soll der 33-Jährige aber über einen Abschied aus Barcelona nachdenken.

Bundesliga "Die beste Mannschaft": Lob von Ex-Trainer Kovac an Flick VOR 5 STUNDEN

Bisher galten vor allem Inter Mailand und Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain als Interessenten. Doch nun könnte sich offenbar Manchester City einschalten. Laut "ESPN" prüfen die Enländer aktuell, ob ein Transfer von Messi zu finanzieren wäre, ohne die Regeln des Financial Fairplay zu brechen.

Voraussetzung wäre demnach allerdings, dass sich der FC Barcelona auf Verhandlungen bezüglich der Ablöse einlässt. Der Vertrag des Argentiniers läuft noch bis 2021. Die darin verankerte Klausel, wonach Messi Barça zum Ende jeder Saison ablösefrei verlassen darf, lief Ende Mai ab.

Koeman plant weiter mit Messi

Nun gilt die Ausstiegsklausel über 700 Millionen Euro. Eine derartige Summe kann sich aber auch ein finanzstarker Verein wie ManCity nicht leisten, besonders nicht in Zeiten der Corona-Krise. Nach Informationen von "ESPN" sollen sich zumindest einige Mitglieder des Barça-Vorstands gesprächsbereit zeigen, sollte Messi einen Abschied wirklich anstreben.

Zudem könnten die Einnahmen sofort in den Neuaufbau des Teams um Trainer Ronald Koeman investiert werden. Der Niederländer möchte die Mannschaft angeblich deutlich verjüngen. Stars wie Luis Suárez, Arturo Vidal oder Samuel Umtiti sollen daher auf einer internen Streichliste stehen. Auch wenn Messi von Koeman nicht aussortiert werden soll, habe er in einem Gespräch mit dem Neu-Coach seine Zweifel geäußert, weiter in Barcelona zu spielen, so "ESPN".

PSG-Coach Thomas Tuchel betonte nach dem Champions-League-Finale jedenfalls, dass der Superstar in seinem Team jederzeit "sehr willkommen" sei. Die Entscheidung dürfte vermutlich bei Messi liegen.

Wenn der 33-Jährige zum Ende seiner Karriere noch einmal eine neue Herausforderung sucht, könnte Barcelona ihm möglicherweise entgegenkommen und eine realistischere Ablösesumme einfordern. Manchester City hätte dann mit Guardiola als Trainer sicherlich schon ein gutes Argument auf seiner Seite.

Das könnte Dich auch interessieren: Klopp adelt Flick: "Mehr Geschichte in acht Monaten zu schreiben, ist schwierig"

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Bayerns Afterparty: Kimmich singt und tanzt sich die Seele aus dem Leib 00:00:42

Ligue 1 Nach Finalniederlage gegen den FC Bayern: PSG will Ligue-1-Spiel verlegen VOR 6 STUNDEN