Vor dem Premier-League-Restart haben die Profis von Aston Villa und Sheffield United gleich zwei Zeichen gesetzt. Kurz vor Anpfiff des ersten Spiels in Englands höchster Spielklasse seit 100 Tagen gedachten sämtliche Akteure nicht nur in einer Schweigeminute der Todesopfer des Coronavirus, sondern gingen auch symbolisch auf die Knie und protestierten damit gegen Rassenungerechtigkeit in den USA.

Bereits in der Vorbereitung auf den Restart sind mehrere Klubs in Europa, darunter auch der FC Bayern und Champions-League-Sieger FC Liverpool, symbolisch auf die Knie gegangen und verbreiteten Fotos davon in den sozialen Netzwerken.

(mit SID)

