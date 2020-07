Beim Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Everton ist es am Montagabend zu einer Rangelei zwischen Spurs-Keeper Hugo Lloris und dessen Teamkollege Heung-Min Son gekommen. Die beiden mussten von ihren Mitspielern getrennt werden. Für den Trainer von Tottenham, José Mourinho, war das jedoch kein Problem. Im Gegenteil, er bezeichnete die Auseinandersetzung als "wundervoll".

Bei der Auseinandersetzung der beiden Spurs-Profis ging es offenbar darum, dass Son in der ersten Halbzeit nur halbherzig verteidigt habe. Daraufhin knöpfte sich Lloris seinen Mitspieler noch auf dem Feld vor und und schubste ihn heftig.

"The Special One" nahm den Vorfall gelassen. "Es war wunderschön. Es ist vielleicht die Konsequenz aus unserer Sitzung", so der 57-Jährige gegenüber "Sky Sports".

Premier League Tottenham fährt wichtigen Dreier im Kampf um Europa ein VOR 10 STUNDEN

Vielmehr nahm der Startrainer seine Spieler in Schutz: "Wenn Ihr irgendwen dafür verantwortlich machen wollt, dann bin ich das. Ich war sehr kritisch mit meinen Jungs, weil sie meiner Meinung nach nicht kritisch genug mit sich umgehen. Ich habe verlangt, dass sie gegenseitig fordernder sein sollen."

Hugo Lloris und Son (Tottenham) Fotocredit: Getty Images

Auch interessant: Dank 40-Meter-Traumtor: Southampton gelingt Überraschung gegen ManCity

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Spurs-Keeper Lloris: "Das ist Teil des Fußballs"

Nach dem Abpfiff war zwischen den beiden Streithähnen jedoch wieder alles in Ordnung. "Das ist Teil des Fußballs", erklärte sich Lloris im englischen Fernsehen. "Das gehört in die Kabine - außerhalb könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es gibt kein Problem. Als das Spiel zu Ende war, konntet ihr sehen, dass wir mehr als glücklich waren."

Die Mourinho-Elf unterlag zuletzt bei Sheffield United mit 1:3. Der Spurs-Trainer forderte deshalb, dass die Mannschaft mehr von sich abverlangt. Das Heimspiel gegen den FC Everton entschied Tottenham mit 1:0 (1:0) für sich und fährt damit einen wichtigen Dreier im Kampf um die internationalen Plätze ein.

QUIZ: Kennst Du die englischen Meister seit 1990?

Das könnte Dich auch interessieren: Zweifel an Özil: Arsenal-Coach mit vielsagenden Äußerungen

Play Icon WATCH Guardiola erklärt die Peite gegen Southampton 00:01:06

Premier League Tottenham patzt in Sheffield: Europa-League-Quali in Gefahr 02/07/2020 AM 19:42