Denn die Teamkollegen und Gegenspieler des 38-Jährigen kratzten zum großen Teil gerade einmal an der Volljährigkeit. Cech, der im Zuge der Corona-Pandemie vom FC Chelsea wieder reaktiviert wurde, sprang bei der U23 seines Klubs ein, um Stammkeeper Lucas Bergström, der sonst zwei Spiele binnen 48 Stunden hätte absolvieren müssen, zu entlasten.

Die U23-Mannschaften der Premier-League-Klubs spielen in einer eigenen Liga, der Premier League 2 Division One, sodass dort hauptsächlich Nachwuchskicker auflaufen. So musste Cech das 0:2 von Dane Scarlett schlucken, einem 16-Jährigen, der bei Cechs Debüt für Chelsea 2004 noch nicht einmal geboren war.