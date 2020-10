Einmal die Augen gerieben, zweimal, dreimal. Etwas verändert hat das für den englischen Fußball-Fan am Wochenende allerdings nicht, denn die verrückten Ergebnisse, die da hinter den Sonntagsspielen der Premier League standen, entsprachen tatsächlich der Realität.

Sage und schreibe sechs Gegentore musste der einstige Gigant Manchester United im glorreichen Old Trafford beim 1:6 gegen Tottenham Hotspur hinnehmen. Dass keine Zuschauer anwesend waren, kam der Elf von Ole Gunnar Solskjaer an diesem Abend sogar gelegen, der desolate Auftritt der Red Devils wäre sicher mit ohrenbetäubenden Pfiffen quittiert worden.

Die Red Devils wären wohl auf jeder Titelseite der englischen Gazetten am Montagmorgen zerrissen worden, hätte der FC Liverpool nicht am späten Sonntagabend noch einen draufgesetzt. 2:7 ließ sich der amtierende Meister und Champions-League-Sieger im Villa Park vom dort ansässigen Aston Villa Football Club auseinandernehmen.

Die höchste Niederlage der Reds in der Liga seit 57 Jahren und die höchste Pleite für Jürgen Klopp als Trainer. Eine beispiellose Klatsche, nach der sich der deutsche Erfolgscoach nur noch in Galgenhumor retten konnte.

"Als wir in Liverpool angefangen haben, haben wir uns gesagt, dass wir Geschichte schreiben wollen. Das hier war Geschichte - aber auf die falsche Art", sagte der 53-Jährige trocken.

Zwei absurde Ergebnisse, die einem ohnehin schon verrückten Premier-League-Start am 4. Spieltag die Krone aufsetzten.

Es war nämlich bei Weitem nicht das erste ungewöhnliche Ergebnis der noch jungen Spielzeit. Vergangene Woche ließ sich Manchester City, Uniteds Stadtrivale und seines Zeichens Vizemeister und Champions-League-Viertelfinalist, 2:5 von Leicester City herspielen. Die Wolverhampton Wanderers unterlagen am gleichen Spieltag mit 0:4 beim Vorjahreszehnten West Ham United.

Der neuformierte und zum Mitfavoriten verschriene FC Chelsea konnte einen 0:3-Rückstand bei Aufsteiger West Bromwich Albion immerhin noch in ein 3:3 umwandeln.

Die höchste englische Spielklasse hat derzeit ein bisschen etwas vom Wilden Westen. Keine Regeln, der Sieger der einen Woche kann in der nächsten schon wieder sein blaues Wunder erleben.

Warum die Premier League aktuell so verrückt spielt, darauf konnte sich auch Klopp, der mit den Reds in der kompletten Spielzeit 2019/20 gerade einmal drei Niederlagen und insgesamt nur 33 Gegentore hinnehmen musste, keinen Reim machen. Nur nebenbei: In dieser Saison sind es bereits nach dem vierten Spieltag elf Gegentreffer.