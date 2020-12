Nach dem 0:0 beim FC Chelsea in der Vorwoche ging die Derbyzeit bei den Spurs mit dem Spiel gegen Arsenal weiter. José Mourinho vertraute nahezu der Elf, die den Blues ein Remis abknöpfen konnte. In der Abwehr kam Toby Alderweireld anstelle von Joe Rodon in die Startelf, im offensiven Zentrum ersetzt Giovani Lo Celso den fehlenden Tanguy Ndombélé.

Der FC Arsenal stand im Nordlondoner Derby massiv unter Druck. Dementsprechend kam Mikel Arteta mit der kompletten Kapelle und brachte mit Willian, Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette seine Offensivstars. Im Vergleich zur Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers gab es drei personelle Wechsel: David Luiz (verletzt) sowie Joe Willock und Dani Ceballos (Bank) wurden durch Rob Holding, Thomas Partey sowie Lacazette ersetzt.

Die Gunners spielten von Beginn an mutigen Fußball und gaben auch die ersten Warnschüsse ab. Doch die Spurs standen sehr kompakt in der Defensive und verlagerten sich wieder einmal aufs Kontern – aber dann eben in Perfektion. Nach einem missglückten Angriff der Gäste ging es schnell bei den Spurs. Harry Kane schickte Heung-Min Son auf die Reise, der per Traumtor zum 1:0 traf (13.).

Arsenal ließ sich von diesem frühen Nackenschlag nicht beeinflussen und hatte weiterhin mehr Kontrolle in einem intensiven und mit vielen Fouls gespickten Derby. Doch die Offensivprobleme der Gäste kamen auch im ersten Durchgang wieder zum Vorschein. Aubameyang und Co. kamen nicht gefährlich in die Box der Spurs. Ganz anders das Team von Mourinho, dass sich immer wieder zurückfallen ließ und dann in perfekter Manier konterte. Nach einem starken Angriff fiel dann auch das 2:0 (45.+2). Diesmal legte Son für Kane auf, der aus spitzem Winkel den Ball in die kurze Ecke hämmerte.

Die Gunners kamen mit ordentlich viel Wut im Bauch aus der Kabine, spielten zielstrebiger nach vorne und besetzten auch den Strafraum nun auch viel besser. Doch Aubameyang (49.) und Lacazette (50./68.) vergaben aussichtsreiche Kopfballchancen, die jeweils von Hugo Lloris pariert wurden.

Vom Tabellenführer, der mit zunehmender Spieldauer immer defensiver wurde, kam offensiv gar nichts mehr. Die Spurs fokussierten sich mit teilweise acht Spielern in der Defensive voll auf die Abwehrarbeit und bleiben mit diesem weiteren Zu-Null-Sieg weiterhin die Mannschaft der Stunde.

Heung-Min Son, Tottenham Hotspur: "Wir sind natürlich froh, dass die Fans wieder zurück sind. Wir haben sie sehr vermisst, neun Monate lang. Umso schöner, dass sie dann in einem Derby wieder da waren. Mein Tor war sehr, sehr schön, doch das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Ich habe nach einer besseren Schussposition gesucht und sah, dass die Verteidiger tief stehen blieben. Also habe ich es einfach versucht. José Mourinho hat eine neue Mentalität in das Team gebracht. Erst einmal geht es darum, dass wir zu Null spielen.“

Harry Kane (Tottenham Hotspur): "Wir haben ein starkes Spiel abgeliefert. Das Wichtige war, dass wir im zweiten Durchgang ohne Gegentor blieben. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Heung-Min Son und ich fühlen uns einfach gut, wir sind beide in einem Alter, in dem wir in unsere Blütezeit kommen, was das Spielverständnis und das Verständnis füreinander betrifft."

José Mourinho (Trainer Tottenham Hotspur): "Es war in jeder Hinsicht ein großes Spiel, nicht nur, weil es Tottenham-Arsenal war. Ich möchte Mikel Arteta gratulieren, denn er hat uns ein sehr schwieriges Spiel geliefert. Taktisch waren sie sehr gut, sehr organisiert. Sie gaben uns Probleme, Probleme, die wir lösen konnten. Sie haben einen guten taktischen Mut und einen unglaublichen Spirit. Sie sind eine gute Mannschaft und er ist ein guter Trainer."

Ein Konter in Perfektion! Arsenal war besser, doch mit dem ersten Angriff ging Tottenham in Führung. Heung-Min Son brachte mit diesem Traumtor seine Farben auf die Siegerstraße. Es war bereits der zehnte Saisontreffer für den Südkoreaner.

Auf Son und Kane ist Verlass: Natürlich machte José Mourinho aus Tottenham ein echtes Abwehrbollwerk. Doch was wären die Spurs ohne Heung-Min Son und Harry Kane. Beide Stars präsentierten sich heute wieder in bestechender Form. In der Scorerliste sind beide auf den ersten beiden Plätzen. Kane hat nach elf Spielen sage und schreibe 18 Scorerpunkte (8 Treffer/10 Vorlagen), Son kommt auf 13 Scorerpunkte (10/3).

Harry Kane befindet sich aktuell in der Form seines Lebens. Der englische Topstar lieferte gegen Arsenal wieder zwei weitere Scorerpunkte und baute diese Bilanz auf 18 in dieser noch recht jungen Spielzeit aus. Kane ist zudem der Spieler, der als zweitschnellster auf 250 Ligatore kommt. Nur ein gewisser Lionel Messi war schneller.

