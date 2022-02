"Das passt am besten zum Profil von Edinson Cavani und darum startet er heute", begründete der ehemalige Leipzig-Trainer, warum seine Wahl auf den Uruguayer statt auf CR7 fiel.

Der Portugiese durchlebt bei den Red Devils momentan eine Durststrecke, da er seit mittlerweile fünf Spielen ohne eigenen Treffer ist. Bei der FA-Cup-Blamage zuletzt gegen Middlesbrough (7:8 i.E.) scheiterte er sogar vom Punkt.

Ad

In dieser Saison netzte der fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or 14 Mal in 24 Einsätzen, vor allem in der Königsklasse glänzte der Superstar mit sechs Toren in fünf Partien.

Fußball Irre Wende wegen Klausel: Gefeuerter Inzaghi zurück auf der Trainerbank VOR EINER STUNDE

Die Mannschaft von Trainer Rangnick ist mit dem Unentschieden gegen Burnley am Dienstag auf den fünften Tabellenplatz und somit von einem Champions-League-Rang abgerutscht.

Mbappé-Traumschlenzer und Messi-Tor: PSG-Highlights gegen Lille

Premier League Fans verspotten Zouma wegen Video: "So fühlt sich deine Katze" VOR 2 STUNDEN