Bereits nach zwölf Minuten egalisierte der Portugiese den Rekord. Ronaldo traf mit einem traumhaften Distanzschuss aus 25 Metern zur 1:0-Führung für Manchester United. Nachdem Harry Kane zwischenzeitlich ausgeglichen hatte, schob der 37-Jährige postwendend zur 2:1-Führung ein (38.) - sein historisches 806. Pflichtspieltor.

Damit rangiert er nun alleine an der Spitze der FIFA-Rangliste der besten Torschützen aller Zeiten. Die meisten seiner Treffer erzielte Ronaldo für Real Madrid. Bei den Königlichen spielte er von 2009 bis 2018 und traf in 438 Begegnungen 450 Mal. Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner erzielte neben seinen nun 691 Treffern im Vereinstrikot 115 Tore für Portugal.

Ad

Zum Vergleich: Dauerrivale Lionel Messi steht bei 759 Pflichtspieltreffern.

Premier League Wegen Abramowitsch-Einbürgerung: Rabbiner in Portugal festgenommen VOR 2 STUNDEN

Der tschechische Fußballverband hatte Ende Januar zwar erklärt, Bican habe in seiner Karriere 821 Pflichtspieltore erzielt. Diese Zahl hatte das Komitee für Geschichte und Statistik des FACR ermittelt. Der Weltfußballverband geht allerdings weiterhin von 805 Toren als offizieller Trefferanzahl aus

Der bisherige FIFA-Rekordhalter spielte von 1931 bis 1955, davon elf Jahre lang für Slavia Prag, wurde später auch Trainer des Klubs. 1934 nahm der in Wien geborene Angreifer mit Österreich an der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien teil.

Nachdem er die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft beantragt hatte, absolvierte der Stürmer noch 14 Begegnungen für die Nationalmannschaft der Tschechoslowakei. 2001 verstarb Bican im Alter von 88 Jahren.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Chancenwucher! Bayern verschenkt Sieg in Hoffenheim

Keine Wahl: Rangnick erklärt Fehlen von Ronaldo gegen ManCity

Bundesliga Chancenwucher! Bayern verschenkt Sieg in Hoffenheim VOR 3 STUNDEN