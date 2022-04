Marcos Alonso (59.) brachte die Gäste aus London, bei denen Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger in der Startelf standen, zunächst in Führung. Superstar Cristiano Ronaldo (61.) glich mit seinem 101. Premier-League-Treffer aber postwendend aus.

Tuchel und der zum Saisonende scheidende Rangnick, der als neuer Nationaltrainer in Österreich im Gespräch ist, trafen erstmals in England aufeinander. In der Bundesliga hatte Tuchel mit Mainz in fünf Spielen gegen Rangnick viermal gewonnen.

Manchester hat nur noch drei Spiele Zeit, um fünf Punkte Rückstand auf den Vierten FC Arsenal aufzuholen, der zudem zwei Spiele weniger absolviert hat. Rangnick hatte die Champions-League-Qualifikation schon vor der Partie quasi abgehakt. "Wir müssen realistisch bleiben", sagte er.

