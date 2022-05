Es könnte das wichtigste Tor seiner Karriere gewesen sein: In der 67. Spielminute erzielte Joel Matip am vergangenen Dienstag beim FC Southampton den 2:1-Siegtreffer und wahrte dem FC Liverpool damit vor dem abschließenden Premier-League-Spieltag den letzten Funken Hoffnung im Meisterkampf gegen Manchester City.

Der Torschütze gab sich nach seinem neunten Treffer im Trikot der Reds bescheiden. "Ich habe nur versucht, an den Ball zu kommen - und es hatte ein glückliches Ende für mich", sagte der Innenverteidiger, um korrigierend nachzuschieben: "Für uns."

Ad

Sprechen wollte der Matchwinner ohnehin viel lieber über den anderen Torschützen. "Er war immer eine Gefahr für den Gegner, er hat das brillant gemacht", lobte Matip Offensivspieler Takumi Minamino, der zuvor den Ausgleich erzielt hatte. Bezeichnend: Matip drängt sich ungern in den Vordergrund – und steht vielleicht auch deswegen selten ebenda.

Premier League "Wirklich stolz": Fans wählen De Bruyne zum Spieler der Saison VOR 3 STUNDEN

Doch die Bedeutung des 30-Jährigen in Liverpool kann kaum hoch genug eingeordnet werden.

Jürgen Klopp und Joel Matip Fotocredit: Getty Images

Matip wird zu Größe in der Reds-Abwehr

2016 wechselte der gebürtige Bochumer vom FC Schalke 04 ablösefrei an die Anfield Road. Nicht wenige Experten belächelten den Abwehrspieler für den Schritt zum englischen Traditionsklub. Doch seither entwickelte sich der ewig Unterschätzte zur festen Größe in der Liverpool-Defensive.

165 Pflichtspiele bestritt Matip seit seinem Transfer auf die Insel, darunter ein Champions-League-Finale. Sechs Titel heimste er mit dem LFC ein – zwei weitere könnten in den kommenden sieben Tagen noch folgen. Trainer Jürgen Klopp attestierte seinem Abwehrspieler bereits im vergangenen Jahr das Prädikat "Weltklasse", um nachzulegen: "Ich kann Leuten nicht helfen, die seine Qualität nicht erkennen."

Während in den Pokalwettbewerben - mitunter aus Gründen der Belastungssteuerung - zuletzt Ibrahima Konaté den Vorzug erhielt, mauserte sich Matip gerade in der Premier League zur absoluten Größe in der Reds-Abwehr, stand in 30 Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Feld - und entwickelt sich nun auch zum Mann für entscheidende Tore.

Bereits in der Vorwoche hatte Matip beim 2:1 gegen Aston Villa für den wichtigen Ausgleichstreffer gesorgt.

Joel Matip hielt mit seinem Treffer beim FC Southampton das Meisterrennen weiter offen Fotocredit: Getty Images

Van Dijk attestiert Matip Legendenstatus

"Er spielt unglaublich, seit er zu uns gekommen ist", adelte der 54 Jahre alte Stuttgarter seinen Innenverteidiger. In dieser Saison besticht er mit 70 Prozent gewonnen Zweikämpfen - und stellt damit sogar Kompagnon Virgil van Dijk in den Schatten. Doch: Eine seiner großen Qualitäten liegt in der Spieleröffnung.

Matip geht häufig ins Dribbling, setzt die erste Pressinglinie unter Druck und schafft dadurch Räume. "Es ist sehr hilfreich, weil er die Spieler damit aus ihren Positionen zwingt. Es ist eine seiner großen Qualitäten", lobte Abwehrchef van Dijk und schob nach: "Ich wünschte manchmal, ich hätte diese Qualität auch."

Doch nicht nur auf dem Feld besticht der frühere Königsblaue. Auch daneben genießt er Hochachtung. "Intern könnte er nicht größer bewertet werden", adelte ihn Klopp, während van Dijk ihm bereits den Status der "Legende" verpasste. "Er ist einzigartig. Ich liebe ihn", sagte der 30 Jahre alte Niederländer. Auch, wegen seiner Bescheidenheit.

Zu verdanken, so verriet Klopp nach dem Sieg in Southampton, habe er den 30-Jährigen seinem eigenen Filius. "Mein Sohn hat mir immer mit Joel in den Ohren gelegen, und dass er noch einen Schritt gemacht hat. Jetzt ist er hier und macht uns alle glücklich", erklärte der frühere BVB-Coach am vergangenen Dienstag.

Matip schiebt den Druck nach Manchester

Dank Matips Siegtreffer in Southampton darf der "glückliche" Klopp vor dem letzten Premier-League-Spieltag weiter auf seine zweite Meisterschaft in England hoffen. Zwar gehen die Reds noch immer mit einer Hypothek von einem Zähler und sechs Treffern auf Manchester City in den Titel-Showdown, doch "die haben jetzt mehr Druck, als wenn wir unentschieden gespielt oder verloren hätten", hatte Klopp nach dem Auswärtssieg an der Südküste gesagt.

Der FC Liverpool ist am Sonntag (17:00 Uhr im Liveticker ) nichtsdestotrotz auf Schützenhilfe von Aston Villa angewiesen, die den Citizens im Etihad Stadium mindestens ein Unentschieden abringen müssen.

Fans huldigen Klopp: "Alles, was er anfasst, wird zu Gold"

Der stets bescheidene Matip weiß vor dem Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers vor allen Dingen aber um die Schwere der eigenen Aufgabe: "Wir können nur auf unser eigenes Spiel schauen. Es wird schwer genug. Unsere ganze Konzentration liegt bei den Wolves, das ist das einzige, was wir beeinflussen können."

Und auch Klopp gab sich demütig. "Jetzt heißt es Vollgas geben, es zu versuchen und dann werden wir sehen", sagte der LFC-Coach auf der Pressekonferenz vor dem letzten Spieltag. Seine Einschätzung zur Meisterchance passt zur Geschichte des Aufstiegs von Joel Matip in Liverpool: "Eigentlich ist es ja auch fast unmöglich. Aber es ist Fußball."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Entscheidung wohl gefallen! So geht es für Mbappé weiter

Klopp begeistert von Daniels' Coming-Out: "Absolut klasse!"

La Liga Xavi bekräftigt Interesse an Lewandowski: "Es gibt Verhandlungen" VOR 3 STUNDEN