"Es gab keine Chance, dass wir einem Wechsel von Hudson-Odoi zur Borussia am letzten Tag des Transferfensters zustimmen", ergänzte der 48-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Er könne zwar verstehen, dass ein Wechsel für den gebürtigen Londoner "vielleicht eine gute Gelegenheit gewesen" wäre, "aber für uns war es unmöglich", so Tuchel.

Zudem sehe er, dass Hudson-Odoi "im Training jeden Tag besser wird".

Bereits im Winter 2019 hatte der FC Bayern intensiv versucht, den jungen Engländer nach München zu holen. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic machte das Interesse sogar öffentlich. Doch auch damals, noch ohne Tuchel an der Seitenlinie, lehnte Chelsea ab. Hudson-Odoi verletzte sich wenig später im April 2019 schwer an der Achillessehne.

Danach konnte sich der 20-Jährige jedoch bei Chelsea ebenfalls keinen Stammplatz erkämpfen. In dieser Saison stand Hudson-Odoi bisher nur in zwei Spielen für die Blues auf dem Platz. Im UEFA Super Cup gegen den FC Villarreal (7:6 n.E.) sowie am Samstag im Premier-League-Spiel gegen Aston Villa (3:0) erhielt der Angreifer Einsatzzeit. Hudson-Odois Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2024.

