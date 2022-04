Der FC Liverpool tanzt auch im April 2022 noch auf drei Hochzeiten - den League Cup hat die Truppe von Jürgen Klopp ja bereits gewonnen.

Im FA Cup steht am Samstag das Halbfinale in Wembley gegen Manchester City an (16:30 Uhr im Liveticker ), in der Meisterschaft liegen die Reds nach dem jüngsten 2:2 gegen die Mannschaft von Pep Guardiola sieben Spiele vor Schluss weiter nur einen Zähler hinter den Citizens auf Rang zwei. Und in der Champions League trifft Liverpool nun am 26./27. April bzw. 3./4. Mai in der Runde der letzten Vier auf Bayern-Bezwinger FC Villarreal.

Kommen die Reds in FA Cup und Champions League ins Finale, muss das Klopp-Team bis 28. Mai noch zwölf Mal auflaufen - ein Husarenritt.

Für Klopp ist das prinzipiell natürlich kein Problem. "Das ist der beste Saisonendspurt, den man haben kann, weil wir ja nur so oft spielen, weil wir in den verschiedenen Wettbewerben so weit kommen", sagte er am Mittwochabend nach dem 3:3 gegen Benfica in der Champions League bei "DAZN".

Klopp regt sich über Newcastle-Ansetzung auf

Dem Liverpool-Coach stoßen dabei aber immer wieder aus seiner Sicht unsinnige Anstoßzeiten auf - so wie nun am 30. April beim Auswärtsspiel bei Newcastle United, das die Premier League mit dem übertragenden Sender "BT Sports" auf 12:30 Uhr Ortszeit (13:30 Uhr MESZ) gelegt hat.

Ein Spiel zur Mittagszeit also genau zwischen den Halbfinal-Spielen der Champions League, ein Rhythmuskiller. "Ich habe gerade eben mit 'BT' gesprochen und sie nochmal drauf hingewiesen, dass das eine Drecksanstoßzeit ist", polterte Klopp nun entsprechend sauer und hofft auf eine Verlegung.

Er stellte nochmals klar: "Wir wollen alle Spiele spielen, die anstehen - gar kein Problem. Aber es muss ja nicht sein, dass sie uns samstags 12:30 Uhr spielen lassen und dann mal gucken, wie's läuft - aus keinem Grund. Das werde ich nie verstehen."

Klopp über zweites ManCity-Duell: "Es wird interessant"

Ungeachtet dessen rechnet sich Klopp für das zweite Kräftemessen mit Manchester City binnen sechs Tagen am Samstag in Wembley derweil einiges aus. Man habe beim 2:2 in der Liga zwar gemerkt, "dass City relativ gut ist", meinte der 54-Jährige. Bei Liverpool sei allerdings noch Luft nach oben.

"Es wird interessant. City hat's richtig gut gemacht und bei uns waren einige individuellen Leistungen nicht so, wie wir es auch spielen können. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir alle am oberen Ende unserer Leistungsfähigkeit agieren und dann gucken wir, was da rauskommt", so der Reds-Coach.

Klar ist: Es wird anstrengend. Klopp: "In Wembley ist der Platz riesengroß, da muss man einen Haufen Gras verteidigen. Wir werden sehen. Aber Lust habe ich auf jeden Fall drauf."

Wäre ja auch schlimm, wenn nicht.

