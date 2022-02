Laut "Sun" filmte wohl Zoumas Bruder Youan das Video, in dem der Innenverteidiger sein Haustier quält.

Der ehemalige Chelsea-Spieler äußerte sich bereits zu den Vorkomnissen. "Es tut mir sehr leid. Es gibt keine Entschuldigung für mein Verhalten, das ich aufrichtig bedauere", wird er von dem Boulevardblatt zitiert.

"Ich möchte auch allen, die das Video verletzt hat, sagen, wie sehr es mir leidtut. Und ich möchte versichern, dass es unseren beiden Katzen sehr gut geht und sie gesund sind", versicherte er und fügte hinzu: "Sie werden von unserer ganzen Familie geliebt und geschätzt, und dieses Verhalten war ein Einzelfall, der sich nicht wiederholen wird."

Grund für das aggressive Verhalten des 27-Jährigen soll eine Verwüstung des Hauses durch die Katze gewesen sein, wobei auch eine Vase kaputt gegangen sein soll.

West Ham äußert sich zu Zouma-Video

Sein Arbeitgeber West Ham United positionierte sich in dem Fall bereits gegenüber der "BBC". Der Klub verurteile "vorbehaltlos die Handlungen unseres Spielers Kurt Zouma in dem Video, das in Umlauf gebracht wurde" und stelle klar, "dass wir Tierquälerei in keiner Weise dulden".

Die Angelegenheit soll intern geklärt werden.

