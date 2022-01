England-Legende Michael Owen meinte etwa bei Twitter: "Es ist eine wegweisende Entscheidung von Tuchel, Lukaku heute aus dem Chelsea-Kader zu streichen. Aber im langfristigen Interesse des Vereins ist es die richtige."

Kein Spieler sei "wichtiger als der Klub. Wenn man bei jemandem angestellt ist, kann man nicht solche Dinge sagen", stellte der ehemalige Liverpool-Stürmer klar.

Reds-Legende Graeme Souness fand bei "Sky Sports" noch drastischere Worte für das Verhalten von Lukaku, der in einem Interview mit "Sky Sport Italia" an Silvester seine Unzufriedenheit in London deutlich gemacht hatte