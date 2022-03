Gegen Atlético Madrid kann man ausscheiden - keine Frage.

Die Art und Weise, mit der das große Manchester United am Dienstagabend im altehrwürdigen Old Trafford versuchte, die Rojiblancos zu knacken, war jedoch ernüchternd.

Cristiano Ronaldo senkte den Kopf, schüttelte ihn einmal nach links, einmal nach rechts und schlich dann frustriert von dannen.

Ob er jemals wieder für Manchester United in der Königsklasse auflaufen wird, ist eine der großen Fragen, die sich bei United nun aufdrängt.

Was es sonst noch zu beantworten gilt:

Dass Ralf Rangnick nicht über das Saisonende hinaus an der Seitenlinie der Red Devils stehen würde, sondern im kommenden Sommer für zwei Jahre in eine beratende Rolle wechselt, war schon beim Amtsantritt des 61-Jährigen klar.

Die Frage, wer das Amt des Interimstrainers in den kommenden Jahren übernehmen soll, steht spätestens seit dem K.o. gegen Atlético über allem. "Das Allererste, was dieser Verein tun muss, um auch nur in die Nähe einer erneuten Meisterschaft zu kommen, ist, einen richtigen Trainer zu finden", sagte TV-Experte und Manchester-Ikone Paul Scholes am Dienstag bei "BT Sports"