Wirbel um Phil Foden von Manchester City: Der Offensivspieler im Team von Trainer Pep Guardiola hatte am Samstag erst eine Niederlage gegen Tottenham Hotspur und dann auch noch Schläge kassiert.

Der 21-Jährige war als Zuschauer in der "AO-Arena" in Manchester und verfolgte den Boxkampf zwischen Kell Brook und Amir Khan. Danach, so zeigt ein Video, das in sozialen Medien kursiert, geriet Foden samt seiner Mutter Claire und Freundin Rebecca im Backstage-Bereich in eine handfeste Schlägerei.

Ad

Unklar blieb vorerst, wie die Eskalation schließlich endete und ob es polizeiliche Ermittlungen geben wird. Das Video zeigt nur Ausschnitte.

Bundesliga Gündogan über BVB: "Manchmal fehlt mir..." VOR EINER STUNDE

In einer Stellungnahme erklärte Manchester City: "Dem Klub ist ein Video bekannt, das in den sozialen Medien verbreitet wurde und zeigt, wie Phil Foden und seine Familie belästigt und missbraucht werden. Wir werden Phil und seiner Familie weiterhin alle Unterstützung und Hilfe geben, die sie brauchen."

Das könnte Dich auch interessieren: Ronaldo dürfte ManUnited wieder verlassen

Erste Niederlage seit 16 Wochen: Das sagt City-Coach Guardiola

LaLiga Smartbank Aubameyang führt Barça zum Sieg, Real baut Vorsprung aus VOR 6 STUNDEN