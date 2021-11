Unter anderem der "Kicker" und der "Spiegel" bestätigten die Meldung.

Demnach werde Rangnick (63) sein Amt in Moskau aufgeben, wo er noch bis Ende Mai 2022 unter Vertrag steht. Rangnick soll in Manchester ein ebenso lange gültiges Arbeitspapier unterzeichnen und anschließend dort für zwei Jahre als Berater tätig sein.

Für das anstehende Auswärtsspiel beim FC Chelsea am Sonntag ( 17:30 Uhr im Liveticker ) stehe der langjährige Sportdirektor und Trainer vom deutschen Vizemeister RB Leipzig aufgrund der fehlenden Arbeitserlaubnis noch nicht zur Verfügung.

Am vergangenen Sonntag hatte United auf die anhaltenden Probleme reagiert und die Trennung von Solskjaer beschlossen. Der Norweger hatte die Red Devils im Dezember 2018 übernommen und in der vergangenen Saison auf Platz zwei der Premier League sowie ins Finale der Europa League geführt. Als Wunschnachfolger und neuer Coach für Weltstar Cristiano Ronaldo und Co. gilt Zinedine Zidane.

Manchester United: Cantona-Post offenbar ein Scherz

Zuvor hatte ein Instagram-Post von United-Legende Eric Cantona für Aufsehen gesorgt, der sich in einem kurzen Video selbst als neuen Teammanager der Red Devils vorgestellt hatte

Offenbar ein Scherz, machten doch kurze Zeit später die deutlich glaubwürdigeren News rund um Rangnick die Runde.

(mit SID)

