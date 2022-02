"Sie sind durch die jüdische Gemeinschaft mit Abramowitsch verbunden und haben ihn um Hilfe gebeten", sagte Rodnyansky laut "BBC". Abramowitsch versuche seitdem, "Unterstützung für eine friedliche Lösung zu finden". Auch wenn sein Einfluss limitiert sei, sei er laut Rodnyansky "der Einzige, der geantwortet hat und einen Versuch übernimmt".

Ob der Versuch von Erfolg gekrönt ist, könne der Regisseur nicht einschätzen. "Ich weiß nicht, ob er etwas erreicht. Aber ich bin in Kontakt mit Selenskyjs Mitarbeitern und weiß, dass sie dankbar für seine ehrlichen Bemühungen sind", sagte er. Wolodymyr Selenskyj ist der ukrainische Präsident.

Ein Sprecher Abramowitschs bestätigte die Kontakte seitens der Ukraine, wollte aber nicht kommentieren, ob der Milliardär in Belarus sei.

"Wenn man bedenkt, was auf dem Spiel steht, bitten wir um Verständnis, dass wir weder die Situation an sich noch Abramowitschs Verwicklungen kommentieren", zitierte die "Jerusalem Post" den Sprecher.

Unterdessen hat sich Abramowitschs Tochter Sofia bei "Instagram" gegen den Ukraine-Krieg gestellt.

Die 27-Jährige strich in ihrer Instagram-Story bei einem Protestschild mit der Aufschrift "Russland will einen Krieg mit der Ukraine" das Wort "Russland" durch und ersetzte es durch "Putin".

Anschließend ergänzte sie den Beitrag um den Satz: "Die größte und erfolgreichste Lüge der Kreml-Propaganda ist, dass die meisten Russen hinter Putin stehen."

Abramowitsch gilt als Putin nahestehend. Zuletzt übergab er seine Anteilseignerschaft an Chelsea aufgrund der Kritik an ihm wegen des Ukraine-Konflikts an Treuhänder