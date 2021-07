Unter Trainer Jürgen Klopp spielte der 29-Jährige beim FC Liverpool zuletzt keine prägende Rolle. In der Premier League kam er in der abgelaufenen Saison lediglich auf 14 Einsätze und blieb dabei ohne Treffer. Der Klub wird dem Schweizer, der noch einen Vertrag bis 2023 hat, keine Steine in den Weg legen: "Sie werden mich nicht abhalten."

Nun hat Shaqiri selbst die Gerüchte um einen Transfer zum italienischen Spitzenklub Lazio Rom in einem Interview mit der "Corriere dello Sport" befeuert. Interessant für den Angreifer ist allen voran der Spielstil des neuen Trainers Maurizio Sarri, der in Rom seit dieser Saison verantwortlich zeichnet: "Aufgrund meiner Charakteristiken gefällt es mir, offensiven Fußball zu spielen, wie Sarri ihn praktiziert. Das wäre spannend."

Doch auch schon vor der Ankunft des 62-Jährigen beobachte Shaqiri den Hauptstadtklub und war voll des Lobes für Igli Tare. Der Lazio-Sportdirektor mache "seit Jahren eine großartige Arbeit. Ich verfolge Lazio seit einiger Zeit. Sie sind ein Top-Klub", schwärmte der ehemalige Münchener.

Die italienische Kultur hat es Shaqiri ohnehin angetan: "Wer ist nicht in den italienischen Lebensstil verliebt", sagte der Angreifer der "Corriere dello Sport".

Der Offensivspieler war in der Rückrunde der Saison 2014/2015 von Bayern München an Inter Mailand ausgeliehen und bestritt bereits damals 15 Spiele in der Serie A für die Nerazzurri. Dabei gelangen dem Schweizer ein Tor und zwei Vorlagen.

Bei der Europameisterschaft bestach Shaqiri mit guten Auftritten: Er erzielte drei Treffer, bezwang mit der Schweiz Weltmeister Frankreich im Achtelfinale und scheiterte im Viertelfinale erst im Elfmeterschießen an den Spaniern.

