Für ihn sei es am wichtigsten, "dass ich glücklich bin. Ich bin glücklich, wenn ich spiele und Tore schieße. Das ist das Wichtigste. Darum sollte ich mich kümmern, und die anderen Dinge werden kommen", meinte Werner weiter

Seine schwierige Situation bei den Blues könne er sich nur schwer erklärten, so der Stürmer. "Ich habe nicht gefragt, aber ich denke, dass der Trainer natürlich immer andere Ideen hat, andere Gedanken und was man in verschiedenen Spielen braucht", sagte Werner: "In vielen Spielen war ich nicht in seinen Gedanken, also versuche ich, das zu ändern."

Ad

Auch Neuzugang Raheem Sterling mache ihm keine allzu großen Sorgen.

Premier League Ten Hag stellt klar: "Ronaldo ist unverkäuflich" - Gerüchte um Wechsel nach Spanien VOR EINER STUNDE

"Es ist nicht anders als in der letzten Saison, es war dasselbe, als Romelu (Lukaku, Anm. d. Red.) kam. Wir hatten einen großen Konkurrenzkampf", meinte der 26-Jährige.

WM steht an: Timo Werner möchte öfter spielen

Vor allem mit Blick auf die WM in Katar will Werner aber deutlich mehr Einsätze: "Es ist klar, dass ich mehr spielen will und sollte, um für die Weltmeisterschaft in Form zu sein und auch, um eine Chance zu haben, bei der Weltmeisterschaft zu spielen. (...) Ich denke, wenn ich die Hälfte der Saison oder die ganze Saison spiele, sollte ich dabei sein."

In der letzten Spielzeit stand der Nationalstürmer jedoch gerade einmal 2215 Minuten für Chelsea auf dem Platz. In der Premier League reichte es so nur zu vier Treffern. Auch wettbewerbsübergreifend standen am Ende lediglich elf Tore auf dem Konto - zu wenig für einen Angreifer, für den die Londoner 2020 53 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen hatten.

Zumindest beim ersten Testspiel am Sonntag gegen den mexikanischen Verein Club América (2:1) erzielte Werner gleich einen Treffer. Doch Trainer Tuchel war danach eher zurückhaltend. Angesprochen auf die Zukunft seines Landsmannes meinte der Coach nur: "Wir müssen abwarten, aber jeder ist für seine Situation selbst verantwortlich. Timo hat 45 Minuten gespielt, wie jeder andere auch, und ein Tor geschossen, und von da an geht es weiter."

Das könnte Dich auch interessieren: Nächster Poker bahnt sich an: Bayern macht bei Laimer ernst

Lewandowski mit Vorfreude: "Wollte immer in La Liga spielen"

Bundesliga Kahn bestätigt Transfer von de Ligt: "Es war einfach, ihn zu überzeugen" VOR 2 STUNDEN