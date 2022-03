"Es war so emotional für mich wegen der Situation in meinem Land. Es ist so schwer, im Moment an Fußball zu denken. Die russische Armee tötet täglich Menschen in der Ukraine", sagte Yarmolenko im Anschluss an die Partie bei "Sky".

Der 106-malige Nationalspieler der Ukraine stand erstmals seit Beginn des russischen Angriffs auf seine Heimat wieder im Kader der Londoner und hatte mit seinem Treffer erheblichen Anteil am 2:1 über die Villans.

Während er von den eigenen Fans gefeiert wurde, fiel Yarmolenko auf die Knie, reckte die Arme gen Himmel und weinte. "Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich sagen soll", erklärte er und schob nach: "Ich will mich bei meinem Team bedanken, die mich immer unterstützen. Ich habe die Unterstützung der Fans gespürt, ich wollte auf dem Feld alles geben."

Yarmolenko hatte sich bereits kurz nach Kriegsbeginn emotional zur Lage in der Ukraine geäußert und Russlands Fußballer aufgefordert, ihre Stimme gegen das Unrecht zu erheben . "Ich habe eine Frage an die russischen Nationalspieler: Jungs, warum sitzt ihr wie die Blöden da und sagt nichts?", sagte er in einem Instagram-Video.

Yarmolenko: "Ich flehe Euch an"

Der 32-Jährige kenne etliche Spieler aus der russischen Nationalmannschaft. Er führte in seinem Statement weiter aus: "Ihr habt mir alle gesagt, dass es nicht so sein sollte, dass euer Präsident sich nicht korrekt verhält. Also Jungs, ihr habt Einfluss auf die Leute, zeigt es ihnen, ich flehe euch an. Es ist an der Zeit, eure Ellenbogen zu zeigen - im wahren Leben."

Yarmolenko wurde als Sohn ukrainischer Eltern im russischen Sankt-Petersburg geboren, den Großteil seiner fußballerischen Karriere verbrachte er allerdings in der Ukraine. 2017 wechselte er für rund 25 Millionen Euro von Dynamo Kiew zu Borussia Dortmund. Ein Jahr später zog es ihn auf die Insel zu West Ham United.

