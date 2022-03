Am Abend folgte dann die Schockdiagnose für Wirtz und Bayer: Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Der Mittelfeldspieler wird mehrere Monate ausfallen.

"Ich habe auch schon mit ihm telefoniert und versucht, ihm Mut zuzusprechen", sagte Hansi Flick am Sonntag.

Der Bundestrainer erklärte weiter: "Er ist noch jung, er wird wieder mindestens genauso stark zurückkommen, da bin ich ganz sicher."

Flick sichert Wirtz "volle Unterstützung" zu

Zugleich sicherte er dem 18-Jährigen seine "volle Unterstützung" zu. "Wir wünschen ihm alles Gute und drücken fest die Daumen, dass der Heilungsprozess möglichst optimal verläuft", so Flick.

Ein optimaler Heilungsprozess ist natürlich auch im Sinne Flicks im Hinblick auf die Nationalmannschaft, gilt Wirtz doch als momentan größtes deutsches Talent.

Anfang September debütierte Wirtz unter Flick im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in der Nationalmannschaft. Seitdem kamen drei weitere Einsätze hinzu. In seinen vier Spielen gelangen ihm zwei Assists.

Bis zur WM bleiben Wirtz noch acht Monate

Auch in den Planungen für die WM in Katar dürfte Wirtz eine gewichtige Rolle spielen. Da könnte ihm nun zugute kommen, dass die umstrittene Weltmeisterschaft im Wüstenstaat erst am 21. November beginnt. So hat er noch acht Monate Zeit, um rechtzeitig wieder fit zu werden.

