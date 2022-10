Zum ersten Mal in dieser Saison wurde Ronaldo in einer Partie komplett außen vor gelassen.

Dieser Überzeugung war wohl auch ten Hag, der seinen Schützling darüber hinaus vor einer Blamage bewahren wollte.

"Ich habe ihn nicht gebracht, aus Respekt für Cristiano und seine große Karriere", erklärte der Niederländer im Anschluss an die Partie.

United-Legende verteidigt Ronaldo

United-Legende Roy Keane widersprach ten Hag vehement: "Ich denke, es ist lächerlich, dass ManUnited einen Spieler seines Formats einfach auf der Bank lässt."

Der "Sky"-Experte ging sogar einen Schritt weiter und warf Manchester United sogar Respektlosigkeit vor: "ManUnited ist Ronaldo gegenüber respektlos. Ich denke, man hätte ihn im Transferfenster gehen lassen sollen."

Bislang werde Ronaldo noch von der anstehenden WM in Katar angetrieben - danach sieht Keane schwarz. "Ronaldo ist motiviert, weil die Weltmeisterschaft vor der Tür steht. Aber wenn er bei ManUnited Woche für Woche nur auf der Bank sitzt, ist das nicht gut."

Am kommenden Donnerstag gastieren die Red Devils in der Europa League bei Omonia Nikosia. Dort ist mit einem Einsatz Ronaldos zu rechnen, zumal der 37-Jährige bei den vergangenen beiden Partien auf europäischer Bühne in der Startelf stand.

